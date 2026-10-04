منتظری: اندیشکده اشتغال جهاد دانشگاهی، حلقه اتصال دانش و بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی (ستفا)؛ دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در مراسم افتتاح اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان این نهاد که صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اشتغال، به‌ویژه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، از حدود سه دهه پیش مورد توجه جهاددانشگاهی قرار گرفت و این نهاد در آن زمان با توجه به اهمیت آینده اشتغال فارغ‌التحصیلان، تلاش کرد این موضوع را به‌عنوان یک مسئله راهبردی مطرح کند.

وی افزود: جهاددانشگاهی در آن مقطع موضوع اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد و کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌عنوان یکی از وظایف این نهاد در اساسنامه جهاددانشگاهی گنجانده شد.

رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: در ادامه این مسیر، سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در جهاددانشگاهیگ راه‌اندازی شد و فعالیت‌های آن با هدف ایجاد دانش، تجربه و شناخت لازم در حوزه اشتغال و کارآفرینی دنبال شد.

توجه جهاددانشگاهی به مشاغل آینده از سه دهه پیش

دکتر منتظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت این سازمان گفت: یکی از موضوعات مهم مورد توجه، شناسایی و تعریف مشاغل جدید بود؛ چراکه با تحولات جامعه و فناوری، برخی مشاغل سنتی تغییر می‌کنند یا از میان می‌روند و در مقابل، مشاغل و مهارت‌های جدیدی شکل می‌گیرند که باید از پیش شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی موضوع اشتغال را از منظر راهبردی دنبال کرده است، افزود: موضوع اشتغال در مقاطعی به معاونت آموزشی جهاددانشگاهی منتقل شد و پس از آن، با تصمیم مجموعه مدیریتی این نهاد، بار دیگر این موضوع در ساختار مرتبط با تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت.

رئیس جهاددانشگاهی تصریح کرد: با اضافه شدن اشتغال دانش‌بنیان به سازمان تجاری سازی فناوری، تلاش شده است با استفاده از تجربه‌های کارشناسی گذشته و ظرفیت صاحب‌نظران و استادان، موضوع اشتغال با رویکردی تخصصی‌تر و نهادی‌تر دنبال شود.

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان؛ از مطالعه تا راهکارهای عملیاتی

دکتر منتظری افتتاح اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان را اقدامی مهم دانست و گفت: امیدواریم این اندیشکده با حضور صاحب‌نظران و متخصصان بتواند به شکل مؤثر در حوزه اشتغال نقش‌آفرینی کند و ارزشمندی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: این نهاد در سال‌های فعالیت خود تجربه‌های ارزشمندی در حوزه اشتغال به دست آورده است و می‌توان با استفاده از این تجربه‌ها، برای مسائل امروز و آینده اشتغال کشور راهکارهای مؤثر ارائه کرد.

رئیس جهاددانشگاهی تأکید کرد: اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان نباید صرفاً به فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی محدود شود، بلکه انتظار می‌رود با شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی، در تصمیم‌سازی و حل مسائل حوزه اشتغال اثرگذار باشد.

وی افزود: این اندیشکده باید با بهره‌گیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران، به دنبال ارائه راهکارهای میانبر و مؤثر برای حل مسائل باشد و صرفاً در چارچوب یک پژوهشکده دانشگاهی فعالیت نکند.

ضرورت فراهم‌کردن بستر ورود دانش به بازار

منتظری با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید سازوکارهایی فراهم شود تا پژوهشگران، استادان دانشگاه و کارآفرینان ضمن تمرکز بر فعالیت‌های علمی و تخصصی خود، از حمایت‌های لازم برای ورود دستاوردهای علمی به بازار و ایجاد اشتغال برخوردار شوند.

وی ادامه داد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه اجزای این زیست‌بوم است و با تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت پژوهشگران، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان مسیر تبدیل ایده‌ها و دستاوردهای علمی به محصولات، خدمات و فرصت‌های شغلی جدید را هموار کرد.

جهاددانشگاهی؛ نهادی متفاوت از ساختارهای اداری

رئیس جهاددانشگاهی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی‌های نهادهای نوآور و دانش‌بنیان گفت: نباید الگوهای اداری و دیوان‌سالار دستگاه‌های اجرایی به نهادهایی مانند جهاددانشگاهی تحمیل شود؛ چراکه فلسفه وجودی و شیوه فعالیت این نهاد با دستگاه‌های اجرایی متفاوت است.

وی افزود: جهاددانشگاهی در طول ۴۶ سال فعالیت خود نشان داده است که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و تربیت نیروهای توانمند، می‌تواند در حوزه‌های مختلف دستاوردهای ارزشمندی ایجاد کند.

پیوند دانش، سیاست‌گذاری و بازار کار

منتظری با اشاره به ضرورت ارتباط میان دانش، سیاست‌گذاری و بازار کار اظهار کرد: تجربه‌های جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال نشان داده است که این نهاد می‌تواند با رویکردی مسئله‌محور، میان دانشگاه، سیاست‌گذاری و بازار کار ارتباط مؤثری ایجاد کند.

رئیس جهاددانشگاهی از دکتر حمید صابر فرزام معاون رئیس و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی و همکاران این سازمان برای راه‌اندازی این اندیشکده قدردانی کرد.

گفتنی است، اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با هدف رصد آینده مشاغل و مهارت‌ها، بررسی فرصت‌ها و موانع توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ارائه پیشنهادهای کاربردی به تصمیم‌گیران تشکیل شده است.