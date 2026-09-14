به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: از زمان تشدید درگیریها میان یمن و عربستان، نیروهای مسلح یمن همزمان با ضربات سنگین به مزدوران سعودی، حملات خود را در عمق عربستان هم به شکل قابل توجهی گسترش دادهاند.
پیامهای حملات کوبنده یمن در عمق عربستان
این عملیاتهای یمنیها در پاسخ به ۱۲۹ مورد تجاوز هوایی عربستان سعودی به ۶ استان یمن انجام شده است؛ جایی که دیروز صنعا مرکز فرماندهی و کنترل در پایگاه هوایی شروره در جنوب شرقی عربستان سعودی را هدف قرار داد و پایگاه هوایی خمیس مشیط راهم از کار انداخت. موج جدید حملات نیروهای مسلح یمن که طی دو روز گذشته گسترش یافته است، تعدادی از پایگاههای نظامی در جنوب و جنوب شرقی عربستان سعودی را هدف قرار داد و برخی از این پایگاهها را به طور کامل غیرفعال کرد، به ویژه شروره در جنوب شرقی که برای اولین بار توسط موشکها و پهپادهای یمنی مورد اصابت قرار گرفت.
این عملیاتهای جدید که با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز و پهپادهای پیشرفته انجام شد، در چارچوب بازدارندگی و تلافی مستقیم علیه حملات هوایی عربستان به ۶ استان یمن انجام شد. این عملیاتها پیامهای متعددی را برای ریاض به همراه داشت، از جمله اینکه صنعا نیروی بازدارندگی هوایی قابل توجهی دارد و توانایی خود را در مانور و غلبه بر سیستمهای دفاع هوایی عربستان سعودی و همچنین ظرفیت خود برای حمله به اهداف در سراسر این کشور نشان میدهد.
افزایش بانک اهدف صنعا در عربستان
در این زمینه یک منبع نظامی در صنعا به روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد که صحنه جدید عملیات در عمق عربستان سعودی به تدریج گسترش پیدا کرده و اخیراً از جنوب عربستان به جنوب شرقی آن گسترش یافته است. این منبع تاکید کرد که نیروهای صنعا تعدادی از سایتهای نظامی را در عمق عربستان سعودی به بانک اهداف خود اضافه کردهاند. عملیاتهای انجام شده توسط نیروی موشکی و پهپادی یمن در ۴۸ ساعت گذشته تمام مناطق جنوب عربستان را هدف قرار داده و پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط را غیرفعال کرده و از فرود هواپیماهای دشمن که به چندین استان یمن حمله کرده بودند، جلوگیری کرده است.
به گفته همین منبع، حملات موشکی یمن همچنین پایگاه هوایی ملک فهد در منطقه طائف و چندین سایت در منطقه ابها را هدف قرار داد، جایی که توقف کامل ترافیک هوایی غیرنظامی برای چند ساعت ثبت شد. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته از اجرای یک عملیات نظامی با کیفیت بالا با هدف قرار دادن انبارهای سلاح و مراکز فرماندهی و کنترل که مدیریت تجاوز علیه یمن را در پایگاه نظامی منطقه شروره بر عهده داشتند، خبر داد. این عملیاتها بعد از آن انجام شد که عربستان سعودی ۱۲۹ حمله هوایی به استانهای تعز، مأرب، حدیده، الجوف، صعده، عمران و حجه انجام داد.
عملیاتهای صنعا با توجه به اندازه و دقت موشکهای بالستیک و کروز مورد استفاده و انفجارهای بزرگی که در چندین انبار سلاح که عربستان سعودی برای تجاوز خود به یمن آماده کرده بود، ایجاد کرد، از بزرگترین و شدیدترین عملیاتها به شمار میرود. در این راستا منابع نظامی در صنعا گزارش دادند که پایگاه مورد هدف حملات یمن، چند روز قبل پذیرای تعدادی از افسران اطلاعاتی آمریکایی بود که از واشنگتن به ریاض آمده بودند و وابسته به فرماندهی مرکزی ایالات متحده هستند. این منابع تاکید کردند که حملات یمن بر اساس رصد دقیق اطلاعاتی انجام شده است که نشان میدهد این پایگاه علاوه بر اینکه مرکزی برای برنامهریزی، شناسایی اهداف، رصد عملیات و اتاقهای هماهنگی و تدارکات هدفگیری بوده، برای مدیریت عملیات نظامی هوایی، زمینی و دریایی علیه یمن مورد استفاده قرار میگرفته است.
خشم سعودیها از شکست تلخ در ساحل غربی
بعد از عملیات یمن علیه پایگاه هوایی شروره، هواپیماهای جنگی عربستان سعودی دیروز موج جدیدی از حملات هوایی را به چندین استان یمن آغاز کردند. این حملات به خطوط مقدم در استانهای البیضاء، الضالع، تعز، ابین، مأرب و الجوف گسترش یافت. سعودیها همچنین حملهای را به جزیره حنیش در دریای سرخ و چندین جزیره دیگر که تحت کنترل صنعا قرار گرفته است و نیز منطقه الوازعیه در غرب تعز انجام دادند که ساختمانهای دولتی را هدف قرار داد. به گفته یک منبع محلی در استان تعز، جنگندههای سعودی چندین منطقهای را که انصارالله طی روزهای گذشته از شر مزدوران آزاد کرده است هدف قرار دادند.
منابع یمنی این حملات جنون آمیز عربستان را اعتراف آن به شکست تلخی دانستند که در جبهه ساحل غربی متحمل شده است. در حالی که ریاض آخرین تجاوز خود را با این ادعا توجیه کرد که غیرنظامیان در معرض خطر حملات صنعا قرار دارند و حملات صنعا «اماکن غیرنظامی» در جنوب عربستان را هدف قرار داده است، انصارالله ادعاهای مطرح شده توسط رسانههای سعودی در مورد هدف قرار گرفتن مسجدی توسط موشکهای یمنی در منطقه الطوال در جیزان را تکذیب کرد.
همچنین یک منبع نظامی در صنعا اعلام کرد که توان تخریبی موشکهای یمنی و برد دقیق اصابت آنها کاملاً شناخته شده است. همچنین خسارتی که به مسجد الطوال وارد شده مستقیماً ناشی از موشکهای رهگیر سامانههای پدافند هوایی سعودی است که پس از شکست مفتضحانه در مقابله با موشکهای یمنی، به مسجد اصابت کردند. اما در سطح جبهه داخلی در یمن، نیروهای صنعا علاوه بر مقابله با توطئههای جناحهای سلفی وابسته به عربستان در جبهههای البیضاء، استقرار خود را در اطراف شهر مأرب و در بیابانهای استان الجوف تقویت کردند. از سوی دیگر، در شرایطی که از زمان آزادسازی مناطق ساحل غربی توسط جنبش انصارالله، درگیری قابل ذکری در این مناطق صورت نگرفته است، رسانههای سعودی چند روزی است که در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن سیطره انصارالله بر این منطقه و به طور کلی تنگه باب المندب هستند و ادعا میکنند که این مناطق امن نیست و درگیری مداوم در آنجا وجود دارد.
نظر شما