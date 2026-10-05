به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استانی وارد ایلام شد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان امام جمعه ایلام، تجلیل از خانواده‌های شهدای محیط‌بان، دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، بازدید از طرح سبز زیست محیطی(تصفیه خانه شهر ایوان) از جمله برنامه‌های سفر امروز معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به ایلام است.

نشست با دانشگاهیان و سمن‌های زیست محیطی، بازدید از شرکت پالایش گاز ایلام و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامه های معاون رئیس چمهوری در سفر به ایلام است.