به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی چالش‌های حوزه تولید و اشتغال در تعاون رفاه اجتماعی استان سمنان توسعه اقتصاد تعاون و اصلاح قوانین بازدارنده را از جمله سیاست های جدید و رویکرد های مهم وزارت تعاون دانست.

وی افزود: برخی مواردی که در حوزه کالا برگ، مدیریت شرکت‌ها و موسسات وابسته و اصلاح ساختار وزارتخانه و ... رخ داده نشان می دهد که توجه جدی در وزارت تعاون نسبت به اجرای برنامه های مورد نیاز وجود دارد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان همچنین ضمن تأکید بر نقش کلیدی کارفرمایان در توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: کارفرمایان و صاحبان صنایع، ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی و موتور محرک اشتغال پایدار هستند.

نورانی ادامه داد: هرچه تعامل میان بخش دولتی و تشکل‌های کارفرمایی عمیق‌تر باشد، آسیب‌های حوزه روابط کار کمتر شده و ضریب پایداری واحدهای تولیدی افزایش خواهد یافت.

وی بر ضرورت توجه به کار کارشناسی در اصناف و تعاونی ها نیز تاکید کرد و افزود: ضروری است که با استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی انجمن‌های صنفی، برای چالش‌های فعلی بازار کار راه‌حل‌های عملیاتی پیدا کنیم.

در این نشست مقرر شد کارگروه مشترکی برای پیگیری مطالبات و مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل تا با همکاری نزدیک، تصمیمات مقتضی برای رونق تولید و بهبود معیشت کارگران و کارفرمایان اتخاذ شود.