خشکیدگی درختان کهنسال بلوط از چالش های اصلی در ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبارصبح دوشنبه در دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با تشریح جایگاه زمین در آموزه‌های دینی، اظهار داشت:امروز شاهد رشد نگران‌کننده بیماری‌های پرهزینه از جمله سرطان هستیم که بخش قابل‌توجهی از آن با آلودگی‌های محیط‌زیستی، آب و غذا مرتبط است. بنابراین، توجه به محیط‌زیست، در واقع سرمایه‌گذاری برای تضمین سلامت و پیشگیری از هزینه‌های سنگین درمانی برای جامعه است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به وضعیت خاص جنگل‌های بلوط ایلام گفت: جنگل‌های استان به دلیل هجوم ریزگردها و برخی آسیب‌های انسانی دچار خسارات جدی شده‌اند. خشکیدگی درختان کهنسال بلوط و برهم خوردن چرخه‌های طبیعی مانند کاهش جمعیت سنجاب‌ها که نقش مؤثری در رویش طبیعی بلوط دارند، نیازمند یک کار علمی و عملیاتی فوری برای ترمیم و احیاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر لزوم تقویت محیط‌بانان تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی و مناطق کوهستانی استان، یگان‌های حفاظتی ما نیازمند تجهیزات پیشرفته از قبیل پهپادهای پایش و بالگرد برای اطفای حریق هستند. در فصل‌های گرم سال، وسعت مناطق جنگلی و صعب‌العبور بودن آن‌ها، کنترل آتش‌سوزی را دشوار می‌کند و فقدان تجهیزات به‌روز، زحمات طاقت‌فرسای محیط‌بانان را با چالش مواجه می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تفاوت‌های کنونی در الگوهای شکار در مناطق مرزی، بر لزوم تقویت دیپلماسی و تفاهمات منطقه‌ای برای کنترل ورود شکارچیان غیرمجاز از کشورهای همسایه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در بخش پایانی سخنان خود، فرهنگ‌سازی را شاه‌کلید موفقیت در این عرصه دانست و افزود: مفاهیم محیط‌زیستی باید در کتب درسی مدارس، دانشگاه‌ها و منابر رسانه‌ها جاری شود تا حفاظت از طبیعت به یک باور عمومی و فرهنگ غالب تبدیل گردد. زمانی که مردم خود حافظ محیط‌زیست باشند، هزینه‌های تخریب به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین متولیان امر در حوزه آب، هوا و خاک، برای رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و همکاران ایشان در مسیر صیانت از انفال الهی، آرزوی توفیق کرد.