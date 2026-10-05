به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار بانه و اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی این شهرستان، اظهار کرد: رویکرد محیط زیست در قبال فعالیت‌های صنعتی، حمایت از توسعه و تسهیل فرآیند بهره‌برداری در چارچوب قانون و ضوابط زیست‌محیطی است.

وی افزود: هدف این است که صنایع بتوانند با سرعت بیشتری مسیر توسعه و بهره‌برداری را طی کنند، اما این موضوع نباید به قیمت نادیده گرفتن الزامات زیست‌محیطی و آسیب به منابع طبیعی و زیست‌بوم منطقه تمام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به ضرورت ساماندهی مسائل زیست‌محیطی شهرک صنعتی بانه، ادامه داد: مدیریت صحیح پساب و پسماند از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید هم‌زمان با توسعه فعالیت‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

زندی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است میان مجموعه‌های اجرایی، مدیریت شهرک صنعتی و فعالان اقتصادی تعامل مستمر وجود داشته باشد تا مسائل فنی و زیست‌محیطی پیش از تبدیل شدن به چالش، برطرف شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به زون‌بندی مناسب در شهرک صنعتی تأکید کرد و گفت: تفکیک و جانمایی صحیح فعالیت‌های مختلف می‌تواند در کاهش آثار آلایندگی و مدیریت بهتر پیامدهای زیست‌محیطی صنایع مؤثر باشد.

تأکید فرماندار بانه بر همکاری دستگاه‌ها

فرماندار بانه نیز در این نشست با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی در اقتصاد شهرستان، اظهار کرد: فعالیت واحدهای صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه دارد و رفع موانع موجود نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

محمد رضایی افزود: فرمانداری، شهرداری و مدیریت شهرک صنعتی باید در کنار مجموعه محیط زیست برای حل مسائل موجود و فراهم کردن زمینه فعالیت واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: نگاه حمایتی محیط زیست در کنار پایبندی به ضوابط قانونی می‌تواند به تسریع روند توسعه صنعتی شهرستان کمک کند.

در این نشست همچنین مسائل فنی مرتبط با نحوه مدیریت پساب و پسماند، چگونگی استقرار فعالیت‌های مختلف در شهرک صنعتی و راهکارهای کاهش آثار آلایندگی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان و فرماندار بانه بر تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، محیط زیست و فعالان اقتصادی برای رفع موانع فنی و اداری و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی شهرستان با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأکید کردند.