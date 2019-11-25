به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند شامگاه یکشنبه در نشست با مدیرعامل شهرکهای صنعتی اردبیل و کارشناسان این حوزه در سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان عنوان کرد: لازم است تا از طریق شرکت شهرکهای صنعتی برنامه مدیریت جامع پسماند در تمامی ابعاد «عادی، صنعتی و ویژه» تهیه شود.
به گفته وی مدیریت صحیح پسماند در واحدهای استقرار یافته در شهرکهای صنعتی توجه مضاعف به رعایت برنامههای مدیریت جامع پسماند را میطلبد.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل از بررسی مسائل و معضلات شهرکهای صنعتی استان اردبیل در حوزه پسماند با حضور کارشناسان سازمان خبر داد و یادآور شد: برگزاری چنین نشستهایی به ارائه راهکارهای محیط زیستی و رفع مشکلات موجود کمک خواهد کرد.
شهند در ادامه بر ضرورت انطباق فعالیت شهرکهای صنعتی اردبیل با استانداردها و شاخصهای زیست محیطی در بخشهای وضعیت آلایندگی و چگونگی رفع آلودگی، الزامات قانونی صنایع در حوزه محیط زیست، مدیریت پسماند، برخورداری شهرکهای صنعتی از فضای سبز و سیستم تصفیه فاضلاب شهرکهای صنعتی تأکید کرد.
وی ادامه داد: مشکلات مرتبط با محیط زیست و شهرکهای صنعتی به صورت منظم و دورهای پیگیری میشود و امیدواریم با تعامل مناسب واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی استان در رعایت مسائل زیست محیطی موفق ظاهر شویم.
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