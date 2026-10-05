روح‌الله لک علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره کاهش تعداد نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌ها و تغییر نحوه کنترل برخی کالاهای اساسی وارداتی گفت: اینکه بخواهیم بهداشت را در بحث کالاهای اساسی حذف کنیم، اصلاً امکان‌پذیر نیست، چراکه مقوله بهداشت و درمان به طور مستقیم با جان مردم در ارتباط است.

وی ادامه داد: همه تلاش مجلس این است که مقدمات و الزامات لازم برای ورود کالاهای اساسی حتماً رعایت شود. ممکن است در یک مقطع یا در یک موضوع خاص اتفاقی افتاده باشد که آن هم باید به سرعت اصلاح شود و اجازه نمی‌دهیم خدای ناکرده محصولی به دست مردم برسد که فاسد یا از نظر بهداشتی مشکل‌دار باشد. موضوع مورد بحث در هفته‌های اخیر، کاهش تعداد نمونه‌های ارسالی برای آزمایش برخی کالاهای وارداتی و اتکای بیشتر به گواهی بازرسی در مبدأ یا COI بوده است؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که کنترل و راستی‌آزمایی داخل کشور برای برخی کالاهای اساسی کاهش پیدا کند.

لک علی‌آبادی درباره اینکه گفته می‌شود در مقطعی تعداد آزمایش‌های مربوط به کالاهای اساسی کاهش یافته و اکنون روند در حال اصلاح است، اظهار کرد: مطمئن باشید بحث آزمایش‌ها روی کالاهای اساسی طبق روال دنبال خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ کنترل‌های داخلی گفت: وجود گواهی بازرسی در مبدأ نباید به معنای کاهش حساسیت نسبت به کنترل سلامت کالاهای وارداتی باشد و در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی باید اطمینان لازم از سلامت محصول وجود داشته باشد.

وی افزود: هرگونه کاهش در کنترل کالاهای وارداتی، به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای اساسی، می‌تواند نگرانی‌ها نسبت به مخاطرات زیستی و حتی تهدیداتی از جنس جنگ بیولوژیک را افزایش دهد. در چنین شرایطی باید حساسیت نسبت به سلامت مردم و کنترل دقیق کالاهایی که وارد کشور می‌شوند بیشتر از گذشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: تسهیل واردات و کوتاه شدن فرآیندها در صورتی که سطح سلامت و ایمنی کاهش پیدا نکند، قابل حمایت است، اما هر تغییری در کنترل کالاهای اساسی باید بر مبنای ارزیابی کارشناسی و بدون کاهش دقت آزمایش‌ها انجام شود.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد روند در مسیر اصلاح قرار گرفته و آزمایش‌ها و کنترل‌های مربوط به کالاهای اساسی وارداتی طبق روال ادامه خواهد یافت.

لک علی‌آبادی همچنین با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: مطمئن باشید دستگاه‌های نظارتی اجازه نمی‌دهند کالاهایی که به لحاظ کیفی و بهداشتی مشکل دارند، در دسترس مردم قرار بگیرند. من این اطمینان را به مردم می‌دهم که دستگاه‌های نظارتی در این زمینه اجازه کوتاهی نخواهند داد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دلیلی برای ایجاد نگرانی بی‌مورد در جامعه وجود ندارد و روند در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

نایب ‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: سلامت مردم برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و در موضوع کالاهای اساسی هیچ‌گونه کاهش در دقت کنترل‌های بهداشتی قابل قبول نیست. آزمایش‌ها باید طبق روال و با دقت لازم ادامه پیدا کند و مجلس نیز این موضوع را با حساسیت پیگیری خواهند کرد.