پژمان عقدک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت هوشیاری نسبت به عوامل زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی اظهار کرد: برخی عوامل خطر، از جمله فشارخون بالا و اختلالات چربی خون، ممکن است برای مدت طولانی بدون علامت باقی بمانند و زمینه بروز اولیه بیماری‌های قلبی را فراهم کنند؛ بنابراین افراد نباید برای بررسی سلامت خود منتظر بروز علامت بمانند.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر سلامت افزود: اندازه‌گیری منظم فشارخون و انجام آزمایش‌های بررسی قند و چربی، به‌ویژه در افراد دارای ریسک بالاتر، امکان مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند. ارزیابی خطر قلبی نیز باید متناسب با شرایط فردی و با نظر پزشک انجام شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فعالیت بدنی را یکی از پایه‌های اصلی سلامت قلب دانست و تصریح کرد: زندگی کم‌تحرک زمینه‌ساز افزایش وزن و تشدید عوامل خطر است. پیاده‌روی و فعالیت‌های بدنی متناسب با سن، باید بخشی از برنامه زندگی روزمره باشد؛ البته افراد دارای بیماری زمینه‌ای یا محدودیت جسمی باید نوع فعالیت خود را تحت نظر پزشک انتخاب کنند.

عقدک با تأکید بر اصلاح الگوی تغذیه و پرهیز از دخانیات، گفت: سلامت قلب در گرو حذف کامل یک گروه غذایی نیست، بلکه نیازمند الگوی غذایی متعادل و پایدار است که در آن مصرف نمک، چربی‌های اشباع و غذاهای پرانرژی کاهش یابد.

وی در خصوص نشانه‌های نیازمند مراقبت فوری پزشکی خاطرنشان کرد: فشار یا درد در قفسه سینه، تنگی نفس، درد در بازو، شانه، گردن، فک یا پشت، تعریق غیرمعمول، سرگیجه، ضعف شدید یا تپش قلب از علائمی هستند که در صورت بروز ناگهانی، باید جدی گرفته شوند. کمپین جهانی امسال نیز با پیام «ضربان قلب را از دست ندهید» بر همین مسئله تأکید دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان از اجرای برنامه‌های ویژه روز جهانی قلب در اصفهان خبر داد و افزود: پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه، برنامه‌هایی را در راستای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج سبک زندگی سالم برای این مناسبت در نظر گرفته است که استمرار آن در زندگی روزمره، کلید اصلی پیشگیری است.