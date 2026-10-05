به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاکری در همایش راهوران محله بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران برای ارتقای ایمنی جاده‌های روستایی تأکید کرد.

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به گستردگی راه‌های روستایی در این استان گفت: ۶۰ درصد راه‌های قم را مسیرهای روستایی تشکیل می‌دهند؛ مسیرهایی که در روزهای تعطیل با افزایش ترافیک روبه‌رو می‌شوند.

شاکری نقش دهیاران را در مدیریت تردد و پیشگیری از حوادث مهم ارزیابی کرد و افزود: هر دهیار می‌تواند با استفاده از ظرفیت و حضور خود، همچون یک پلیس در روستا به ارتقای ایمنی کمک کند.

وی همچنین بر همراهی کارشناسان پلیس راه با دهیاران تأکید کرد و گفت: این کارشناسان در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی در کنار دهیاران خواهند بود تا امنیت جاده‌های روستایی تقویت شود.