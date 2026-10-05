انتخابات برزیل به دور دوم رفت؛ نقش مهم آرای خاکستری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اطلاع رسانی دادگاه عالی انتخاباتی برزیل، این دادگاه اعلام کرد با شمارش ۹۹.۹۹ درصد آرا، فلاویو بولسونارو از حزب لیبرال با ۵۶ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۲۶۸ رأی، معادل ۴۷.۰۳ درصد آرای معتبر در جایگاه نخست قرار گرفته است.

براساس این گزارش، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور کنونی برزیل نیز با ۵۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۱۷ رأی، معادل ۴۵.۱۶ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

از آنجا که هیچ‌یک از نامزدها بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را کسب نکردند، فلاویو بولسونارو و لولا داسیلوا روز ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵) در دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

لولا پس از اعلام نتایج گفت نتیجه برای او «غافلگیرکننده» بوده زیرا انتظار داشته است در دور نخست پیروز شود اما اعلام کرد از روز دوشنبه کارزار انتخاباتی جدیدی برای دور دوم آغاز خواهد کرد.

از سوی دیگر، فلاویو بولسونارو پس از پایان شمارش آرا گفت نتیجه نشان می‌دهد که برزیل خواهان تغییر است.

بر اساس داده‌های رسمی، ۱۲۵ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۱۳ رأی معتبر ثبت شده است. همچنین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۷۸۱ رأی سفید و ۳ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۱۴۹ رأی باطله ثبت شده است.

اعلام بی‌طرفی بیشتر احزاب بازنده انتخابات

پس از مشخص شدن راه‌یابی فلاویو بولسونارو و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، دیگر نامزدها به نتایج دور نخست واکنش نشان دادند.

رومئو زِما، نامزد حزب نوو اعلام کرد که هر جا حزب کارگران در دور دوم حضور داشته باشد، او در مقابل این حزب خواهد ایستاد. زما از فلاویو بولسونارو به صورت مستقیم نام نبرد.

آگوستو کوری، نامزد حزب آوانته گفت: در دور دوم از هیچ‌یک از دو نامزد حمایت نخواهد کرد و ابراز امیدواری کرد نامزد پیروز، پیشنهادهای مطرح‌شده در کارزار انتخاباتی او و دیگر نامزدهای حذف‌شده را در نظر بگیرد.

رونالدو کایادو و حزب سوسیال دموکراسی برزیل نیز تصمیم گرفتند اعضای حزب را در انتخاب میان دو نامزد دور دوم آزاد بگذارند. گیلبرتو کاساب، رهبر این حزب اعلام کرد با توجه به آزادی عمل شعبه‌های ایالتی حزب در ائتلاف‌های انتخاباتی، همین رویکرد درباره دور دوم نیز حفظ خواهد شد.

رنان سانتوس، نامزد حزب مأموریت و نفر چهارم دور نخست نیز اعلام کرد از هیچ‌یک از دو نامزد حمایت نخواهد کرد و اعضای حزب خود را برای انتخاب آزاد گذاشت.

استقبال راست‌گرایان از پیشتازی بولسونارو

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از اولین سران مقامات جهان است که به نتایج انتخابات برزیل یک واکنش عجولانه و بدون تامل نشان داد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را با هند اشتباه گرفت و مدعی شد ۱۲۵ میلیون نفر در دور نخست «انتخابات ریاست‌جمهوری هند» رأی داده‌اند و نتایج نیز بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری اعلام شده است!

ترامپ سپس با مقایسه این ادعای خود با روند شمارش آرا در آمریکا، مدعی شد در شهرها و ایالت‌هایی مانند دیترویت، فیلادلفیا و کالیفرنیا، با وجود تعداد کمتر آرا، اعلام نتایج گاه هفته‌ها طول می‌کشد و در پایان، نظام رأی‌گیری آمریکا را «فاسد» خواند. او در متن خود همچنین عبارت «دستکاری» را نوشت و سپس آن را با واژه «محاسبه» اصلاح کرد.

خاویر میلی متحد راست گرای ترامپ در آمریکای لاتین نیز از جمله اولین سران کشورها بود که به انتخابات برزیل واکنش نشان داد.

میلی پس از مشخص شدن پیشتازی بولسونارو در دور نخست، در شبکه اجتماعی ایکس از او حمایت کرد و نوشت: «آزادی در برزیل پیشروی می‌کند. به دوست عزیزم فلاویو بولسونارو برای این انتخابات تاریخی در برابر لولای کمونیست تبریک می‌گویم.»

او افزود که امیدوار است دو کشور بتوانند در آینده برای حفظ روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی، همکاری بیشتری داشته باشند.

ایوان دوکه، رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا نیز پیشتار بودن بولسونارو در دور نخست را تبریک گفت و همزمان از نهادهای انتخاباتی برزیل و رأی‌دهندگان این کشور تقدیر کرد. او نوشت انتخابات، نهادهای برزیل و جایگاه مردم در نظام تصمیم گیری را تقویت می‌کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز پس از برگزاری رأی‌گیری، به بولسونارو تبریک گفت و برای او در دور نهایی آرزوی موفقیت کرد.

نتانیاهو گفت: «مشتاقانه منتظر احیای دوستی فوق‌العاده میان اسرائیل و برزیل هستم.»

نقش پررنگ آرای سفید و باطله در دور دوم

آخرین نظرسنجی های پیش از رأی‌گیری، لولا را با ۴۷ درصد در برابر ۴۶ درصد برای فلاویو، پیشتاز نشان می‌داد؛ اختلاف یک‌درصدی در محدوده خطای ۲ درصدی قرار داشت.

در نظرسنجی اطلس‌انتل/بلومبرگ نیز فلاویو با ۴۷.۷ درصد در برابر ۴۷.۶ درصد لولا قرار داشت؛ حاشیه خطای این نظرسنجی یک درصد بود.

آخرین نظرسنجی سی‌ان‌تی/ام‌دی‌ای، لولا را با ۴۷.۳ درصد در برابر ۴۳.۱ درصد فلاویو نشان می‌داد، اما با توجه به حاشیه خطای ۲.۲ درصدی، این اختلاف از نظر آماری تساوی فنی محسوب می‌شد.

بررسی مجموعه نظرسنجی‌های منتشرشده در روزهای پایانی کارزار نیز نشان می‌داد هیچ نامزدی در دور دوم برتری پایدار و خارج از حاشیه خطا نداشت؛ در چند نظرسنجی لولا اندکی جلو بود و در چند مورد فلاویو.

نتیجه واقعی با بسیاری از نظرسنجی‌های روزهای پایانی تفاوت داشت: فلاویو بولسونارو با ۴۷.۰۳ درصد آرای معتبر در رتبه نخست قرار گرفت و لولا با ۴۵.۱۶ درصد دوم شد.

رویترز گزارش داده است که عملکرد فلاویو در دور نخست قوی‌تر از پیش‌بینی بسیاری از نظرسنجی‌ها بود زیرا نظرسنجی‌های پیش از انتخابات عموماً لولا را در رتبه نخست قرار می‌دادند. رافائل فاوِتی، تحلیلگر سیاسی نیز گفته است رأی اعتراضی می‌تواند در ابتدا به نفع فلاویو باشد اما میزان جذب آرای جدید او در دور دوم به چگونگی انتقال این آرا بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، آگوستو کوری که سوم شد اعلام کرده است از هیچ‌یک از دو نامزد دور دوم حمایت نمی‌کند. رونالدو کایادو و رنان سانتوس نیز تاکنون موضع مشابهی اتخاذ کرده‌اند. بنابراین بخشی از آرای حدود ۸ درصدی این نامزدها هنوز مسیر مشخصی برای دور دوم ندارد.

اکنون مهم‌ترین متغیر، نحوه توزیع آرای نامزدهای حذف‌شده و میزان مشارکت و آرای سفید و باطله در دور دوم خواهد بود. انتخابات دور دوم در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.