به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم در نیمه نخست سال نسبت به کمک معیشت دولت بسیار پیشی گرفته و خانواده‌ها با یارانه غیرنقدی دولت شاید بیش از دو قلم از حدود ۱۶ قلم کالای آمده در فهرست کالابرگ را نتوانند خریداری کنند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران از طرحی در میادین میوه و تره‌بار رونمایی کرد که قرار است به مدت ۶ ماه نرخ تورم برخی کالاهای اساسی صفر باشد.

وی در این خصوص اعلام کرد، حتی قرار است با حذف واسطه‌ها، تمام کالاهای عرضه شده از طریق فروشگاه‌های شهرداری نیز تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی به فروش برسد.

البته در کنار کار مثبت شهرداری تهران برای حفظ سلامت شهروند تهرانی (خطر سوءتغذیه) نقدهایی هم مطرح است. یکی از این نقدها به این موضوع برمی‌گردد که چرا باید چنین کمک هزینه‌هایی محدود به یک استان باشد؟ چرا دولت در ابعاد بزرگ‌تر برای تمام استان‌ها از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به نهادهای دولتی مبادرت به پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی نمی‌کند.

نقد دیگر به این موضوع برمی‌گردد که در فهرست اعلام شده اقلام، جای خالی لبنیات و فرآورده‌های لبنی که هفتگی افزایش قیمت دارند، ملموس است.

قیمت کالاهای اساسی با «تورم صفر»

برنج:

برنج پاکستانی سوپر باسماتی: هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان

برنج پاکستانی۳۸۶: هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان

برنج هندی ۱۷۱۸: هر کیلوگرم ۲۸۰ هزار تومان

گوشت:

گوشت منجمد گوساله یا گوسفند: هر کیلوگرم یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان

روغن:

روغن پخت‌وپز: ۸۱۰ گرمی حدود ۳۳۵ هزار تومان | ۱۳۵۰ گرمی حدود ۵۴۳ هزار تومان

روغن سرخ‌کردنی: ۸۱۰ گرمی حدود ۳۶۱ هزارتومان | ۱۳۵۰ گرمی حدود ۶۰۵ هزار تومان

حبوبات:

عدس: هر کیلوگرم ۱۹۵ هزار تومان

لوبیا چیتی: هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان

نخود: هر کیلوگرم ۲۱۵ هزار تومان

لپه ریز: هر کیلوگرم ۳۲۰ هزار تومان

لوبیا قرمز: هر کیلوگرم ۳۱۵ هزار تومان

سایر اقلام:

ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰ گرمی: ۷۰ هزار تومان

شکر فله: هر کیلوگرم ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان

خرما مضافتی بم ۶۰۰ گرمی: ۱۷۰ هزار تومان

سویا ۵۰۰ گرمی: ۱۲۰ هزار تومان