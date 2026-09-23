به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری در خصوص تأمین و حمل بذور وارداتی» به همت دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی معاونت امور زراعت و با حضور مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.
آنجفی در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بررسیهای انجامشده نشان میدهد باید وضعیت تأمین بذر در دو محصول با سرعت اتخاذ شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند بررسی و تأیید محمولههای بذری، گفت: با رعایت ضوابط و اتخاذ تدابیر لازم، از ایجاد وقفه در روند تأمین بذر جلوگیری شود؛ بهگونهای که این موضوع تبعاتی برای تولید و کشاورزان نداشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست مشترک با استانهای تولیدکننده زمستانه و بهاره، تشکلها و شرکتهای واردکننده بذر تأکید کرد و گفت: ابتدا باید میزان دقیق نیاز استانها به تفکیک محصول و رقم مشخص شود و پس از آن، برای تأمین نیازها با شرکتهای واردکننده بذر برای رفع نیازها برنامهریزی شود.
این مسئول دولتی ادامه داد: کشاورزان در برخی استانها، بهویژه مناطقی که در آستانه آغاز کشت هستند، از مدتها قبل برای تأمین بذر مورد نیاز خود برنامهریزی میکنند و هرگونه تأخیر در تأمین ارقام مورد نیاز میتواند روند کشت را با مشکل مواجه کند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی مشکلات موجود در تأمین ارز مورد نیاز واردات بذر اظهار کرد: با توجه به ارز بسیار ناچیز برای واردات بذر نسبت به سایر کالاهای اساسی باید برای رفع این مشکل نیز راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.
آنجفی در پایان بر پیگیری مستمر وضعیت تأمین بذر محصولات گوجهفرنگی، پیاز، فلفل و هویج تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای مرتبط برای تسریع در فرآیندهای کارشناسی، قرنطینه، تأیید و ترخیص محمولههای بذری شد.
در این نشست، وضعیت فعلی و موانع در تخصیص ارز و فرآیند واردات و حمل بذر و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تسریع در ترخیص و تأمین بذور وارداتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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