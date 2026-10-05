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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

آغاز دومین دوره توانمندسازی روسای شعب هلال‌احمر کشور در خراسان شمالی

آغاز دومین دوره توانمندسازی روسای شعب هلال‌احمر کشور در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: دومین دوره توانمندسازی روسای شعب هلال‌احمر با حضور شش استان در خراسان شمالی آغاز شد.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین دوره منطقه‌ای توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه روسای شعب جمعیت هلال‌احمر کشور، با حضور مدیران کشوری و روسای شعب شش استان، به میزبانی خراسان شمالی آغاز شد.

وی افزود: این دوره از ۱۲ لغایت ۱۵ مهر ماه به میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی و با حضور روسای شعب استان‌ های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های مدیریتی و تخصصی روسای شعب، تبادل تجربیات، تقویت مهارت‌های مدیریتی و آشنایی با رویکردها و فرآیندهای جدید جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6968383

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