حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین دوره منطقه‌ای توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه روسای شعب جمعیت هلال‌احمر کشور، با حضور مدیران کشوری و روسای شعب شش استان، به میزبانی خراسان شمالی آغاز شد.

وی افزود: این دوره از ۱۲ لغایت ۱۵ مهر ماه به میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی و با حضور روسای شعب استان‌ های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های مدیریتی و تخصصی روسای شعب، تبادل تجربیات، تقویت مهارت‌های مدیریتی و آشنایی با رویکردها و فرآیندهای جدید جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.