به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش علمی «هیئت و آئین‌های مذهبی» با محوریت «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه با حضور حجت‌الاسلام مجید باباخانی، رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی و علی غلامی، استاد دانشگاه، در مجتمع سرچشمه برگزار شد.

باباخانی در این نشست با اشاره به ظرفیت مناسک شیعی در انسجام اجتماعی اظهار کرد: موضوع مناسک شیعی ظرفیت بی‌بدیلی برای ایجاد انسجام در جامعه ایرانی دارد و در فضای هیئت‌های کشور نیز از این ظرفیت برای حل مسائل اجتماعی، افزایش تاب‌آوری جامعه و تقویت بنیان‌های فکری استفاده شده است.

وی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به هیئت‌ها و مداحان گفت: تأکید ایشان بر هیئت‌ها و این زیست‌بوم، از جلسات مستمر با مداحان طی بیش از ۴۰ سال و نظم و اهتمامی که نسبت به این جلسات داشتند، به خوبی قابل مشاهده است و نشان می‌دهد فضای هیئت‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد.

رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی افزود: از جنگ ۱۲ روزه تا ماه رمضان و امروز، هیئت‌ها نقش ممتازی در تحولات جامعه ایفا کرده‌اند و مردم با میدان‌داری هیئت‌ها حضور گسترده‌ای در عرصه اجتماعی داشته‌اند.

باباخانی با اشاره به آخرین دیدار مداحان با رهبر شهید بیان کرد: ایشان بر موضوع پژوهش درباره هیئت به عنوان نهادی ریشه‌دار در کشور تأکید داشتند و بر شناخت و تعمیق توانمندی‌ها، آسیب‌ها و شیوه انتقال این میراث به نسل آینده تأکید می‌کردند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت پس از این تأکید، حوزه‌های علمی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و معاونت علمی ریاست جمهوری اهتمام بیشتری به این موضوع داشته باشند. در همین راستا، کار دیگری نیز تحت عنوان «مقالات و پژوهش‌های هیئت‌ها» آغاز شد که گنجینه ارزشمندی از مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده درباره هیئت‌ها فراهم کرده است.

باباخانی همچنین با تاکید بر نقش هیئت‌ها ور میدان اجتماعات مردمی گفت: بیش از هزار میدان را هیئات امروز میدان داری می‌کنند که این هماهنگی با میدان کاری ارزشمند است.

تقاطع هیئت و خانواده به‌درستی شناخته نشده است

علی غلامی، استاد دانشگاه، نیز در این نشست با اشاره به محور «هیئت کنشگر، قیام خانوادگی» گفت: دو نهاد هیئت و خانواده به درستی شناخته نشده‌اند و تقاطع این دو نهاد نیز به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ در حالی که تحولات اخیر فرصت مناسبی برای مشاهده نقش این دو نهاد در کنار یکدیگر فراهم کرد.

وی افزود: در جمهوری اسلامی هسته‌ای به نام خانواده وجود دارد که در صبح اعلام شهادت رهبر شهید، به عنوان رأس کشور، به میدان آمد و باید گفت خانواده در حفظ جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته است.

غلامی با اشاره به نقش زنان در این عرصه اظهار کرد: اینکه زنان محور اصلی این حضور بودند، موضوعی است که باید پس از پیروزی در جنگ، به صورت جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به تحولات اخیر، موضوع جنگ رمضان، کنشگری هیئت‌ها و تحولات این نهاد نیز به محورهای همایش اضافه شد.

پذیرش ۱۳۷ مقاله در همایش علمی هیئت

غلامی درباره روند برگزاری این همایش گفت: در مجموع ۲۲۵ چکیده مقاله دریافت شد که با توجه به شرایط کشور، این میزان مشارکت را لطف خدا می‌دانیم. از این تعداد ۲۲۰ چکیده مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۸۰ چکیده به مقاله تبدیل شد.

وی افزود: ۱۷۰ مقاله وارد مرحله داوری شدند و در نهایت ۱۳۷ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین پراکندگی مقالات در محورهای مختلف همایش نیز مناسب بود.

غلامی با اشاره به مشارکت جامعه علمی در این رویداد گفت: بیش از ۵۰ عضو هیئت علمی در این فرایند مشارکت داشتند و بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۳۰ درصد مقالات ارسالی از سوی بانوان ارائه شده است.

اختتامیه ۲۳ مهر در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود

وی درباره برنامه اختتامیه همایش گفت: اختتامیه این همایش ۲۳ مهرماه در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود. برنامه از ساعت ۸ تا ۱۰ با افتتاحیه آغاز خواهد شد و پس از آن نشست‌های تخصصی تا ساعت ۱۲ در پنج محور برگزار می‌شود.

غلامی ادامه داد: در بخش پایانی نیز مراسم اختتامیه با حضور حجت‌الاسلام قمی، عابدینی و دکتر بکایی، رئیس دانشگاه الزهرا، برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هدف برگزاری سه دوره این همایش اظهار کرد: هدف ما این است که در گام بعد، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی همایش را از فضای علمی و دانشگاهی به فضای هیئت‌ها منتقل کنیم.

غلامی افزود: امسال ماه محرم را در شرایط جنگ پشت سر گذاشتیم و باید بررسی کنیم که هیئت‌ها تا چه میزان آرایش جنگی گرفتند و چه درصدی از سخنرانان، محتوای جلسات و موضوعات خود را متناسب با شرایط جنگ و تحولات کشور پیش بردند. این مسائل باید در ادامه مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.