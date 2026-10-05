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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

فرهنگ مهم‌ترین سرمایه مقاومت ملت ایران است

فرهنگ مهم‌ترین سرمایه مقاومت ملت ایران است

ایلام - مدیر حوزه هنری استان ایلام با اشاره به اینکه فرهنگ مهم‌ترین سرمایه مقاومت ملت ایران است،گفت: فرهنگ و هنر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین آزادی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان استان با تأکید بر اینکه ملت ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره نکات مثبت و ارزشمند را حفظ کرده، اظهار داشت: ایرانی‌ها با پذیرش اسلام، بهترین بخش فرهنگ شیعی را برگزیدند، اما زبان فارسی خود را نیز حفظ کردند و این نشان‌دهنده اصالت و هویت ریشه‌دار ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران سه جنگ سخت و خشن را تجربه کرده، تصریح کرد: مردم ما در دل این سختی‌ها برکاتی نیز داشتند و یاد گرفتند که از زخم‌ها قدرت بسازند و هر روز قوی‌تر شوند.

مدیر حوزه هنری استان با اشاره به روایت‌های جنگ رمضان و حضور هنرمندان در این عرصه، خاطرنشان کرد: آنچه هنرمندان و نویسندگان استان با قلم خود خلق کردند، بسیار ارزشمند و ستودنی است و اگر انصاف باشد، باید این تلاش‌ها با ارزش‌ترین گوهرها سنجیده شود.

آزادی در ادامه با تأکید بر اینکه نقد و گفت‌وگو باعث رشد جامعه می‌شود، گفت: اگر تعارض و نقد در کشور وجود نداشته باشد، جامعه به سمت رکود می‌رود و برآیند گفت‌وگوی همگانی است که ما را به کشوری قدرتمند تبدیل می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سلاح هنرمندان، قلم است، گفت: باید با همان مجاهدت و تلاشی که در دوران جنگ صورت گرفت، فرهنگ و هنر این سرزمین را زنده نگه داریم و امیدواریم تاریخ، تلاش ملت ایران را در این روزهای سخت ثبت کند.

کد مطلب 6968445

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