به گزارش خبرنگار مهر، افشین آزادی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان استان با تأکید بر اینکه ملت ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره نکات مثبت و ارزشمند را حفظ کرده، اظهار داشت: ایرانی‌ها با پذیرش اسلام، بهترین بخش فرهنگ شیعی را برگزیدند، اما زبان فارسی خود را نیز حفظ کردند و این نشان‌دهنده اصالت و هویت ریشه‌دار ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران سه جنگ سخت و خشن را تجربه کرده، تصریح کرد: مردم ما در دل این سختی‌ها برکاتی نیز داشتند و یاد گرفتند که از زخم‌ها قدرت بسازند و هر روز قوی‌تر شوند.

مدیر حوزه هنری استان با اشاره به روایت‌های جنگ رمضان و حضور هنرمندان در این عرصه، خاطرنشان کرد: آنچه هنرمندان و نویسندگان استان با قلم خود خلق کردند، بسیار ارزشمند و ستودنی است و اگر انصاف باشد، باید این تلاش‌ها با ارزش‌ترین گوهرها سنجیده شود.

آزادی در ادامه با تأکید بر اینکه نقد و گفت‌وگو باعث رشد جامعه می‌شود، گفت: اگر تعارض و نقد در کشور وجود نداشته باشد، جامعه به سمت رکود می‌رود و برآیند گفت‌وگوی همگانی است که ما را به کشوری قدرتمند تبدیل می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سلاح هنرمندان، قلم است، گفت: باید با همان مجاهدت و تلاشی که در دوران جنگ صورت گرفت، فرهنگ و هنر این سرزمین را زنده نگه داریم و امیدواریم تاریخ، تلاش ملت ایران را در این روزهای سخت ثبت کند.