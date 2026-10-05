به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر استان به‌مناسبت روز ملی نخبگان، اظهار کرد: چالش‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که باید با اولویت‌بندی این مسائل و متناسب با شرایط جامعه خود نسخه و راهکار حل مسئله ارائه دهیم.

وی استفاده از جامعه نظرات نخبگان در حوزه اجرایی را یادآور شد و افزود: در حوزه‌های مدیریتی و اجرایی نیز افراد دارای توانمندی و نخبه وجود دارد، ولی باید برخی نخبگان دانشگاهی با حوزه اجرا پیوند داده شوند.

استاندار اردبیل بیان کرد: باید با ارتباط نخبگان و دستگاه‌های اجرایی، در مدیریت اجرایی از راهکارهای علمی برای حل مسائل استفاده شود.

امامی یگانه افزود: نخبگان می‌توانند به‌عنوان مشاور مدیران دستگاه‌های اجرایی در ارائه راهکارها و طرح‌ها مشارکت کنند.

وی ظرفیت‌های استان در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و ظرفیت‌های مرزی را یادآور شد و گفت: اصلاح الگوی کشت جزو مفاد برنامه توسعه هفتم است و نخبگان می‌توانند با ارائه طرح‌هایی در این راستا در کشت تولیدات با ارزش افزوده بالا، صادرات‌محور و ماندگاری بالای محصولات تأثیرگذار باشند.

استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل پارک علم و فناوری و کارخانه فناوری، بیان کرد: اردبیل به‌عنوان ظرفیت مرزی برای ترانزیت دانش فنی به اروپایی شرقی است و نخبگان می‌توانند پیشنهادهایی در این راستا ارائه دهند.