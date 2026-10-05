به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر دوشنبه در جلسه ماده ۲۰ شهرستان سنندج اظهار کرد: بازار و مراکز ارائه خدمات ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم دارند و نحوه فعالیت این مجموعه‌ها باید به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندان و ضوابط قانونی رعایت شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی باید مستمر و جدی باشد، افزود: دستگاه‌های مسئول لازم است در مواجهه با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند تا زمینه تکرار تخلفات و تضییع حقوق مردم فراهم نشود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج ادامه داد: قانون برای فعالیت اصناف و مراکز خدماتی چارچوب مشخصی تعیین کرده است و رعایت این چارچوب باید مورد توجه صاحبان واحدهای صنفی قرار گیرد.

ماموستا رستمی تصریح کرد: اگر واحدی از ضوابط تعیین‌شده تخطی کند یا رفتارهایی خارج از چارچوب‌های قانونی و اجتماعی در آن شکل بگیرد، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و سلامت فضای عمومی شهر گفت: نظارت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که دستگاه‌های مرتبط ضمن شناسایی تخلفات، اقدامات لازم را با جدیت دنبال کنند.

تقویت هویت فرهنگی سنندج نیازمند همکاری جمعی است

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه فرهنگی و مذهبی سنندج اشاره کرد و گفت: این شهر از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، دینی و فرهنگی برخوردار است و صیانت از این ظرفیت‌ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ عمومی و هویت دینی شهر تنها بر عهده یک دستگاه نیست و مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین مشارکت دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت هویت بومی و دینی سنندج کمک کند.