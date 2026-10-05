بانک ملی و کمیته امداد تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این مراسم با اشاره به سابقه همکاری بانک ملی ایران با کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بانک ملی ایران همواره در کنار این نهاد برای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رویکرد بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای مددجویان جدی‌تر از گذشته دنبال خواهد شد.



وی با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانک ملی ایران در حوزه خدمات و تأمین مالی افزود: بانک ملی ایران طی سال‌های گذشته با تأمین مالی طرح‌های مختلف زیربنایی و اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه کشور داشته است و اکنون نیز آماده است از ظرفیت‌های خود برای تسهیل اشتغال و توانمندسازی مددجویان استفاده کند.



آمادگی بانک ملی ایران برای خدمت‌رسانی به مددجویان



سیفی با اشاره به گستردگی شبکه شعب و خدمات بانک ملی ایران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق، مصمم هستیم در مسیر خدمت‌رسانی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نقش مؤثری ایفا کنیم.



مدیرعامل بانک ملی ایران، تسهیل و تسریع در تأمین مالی برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی را از محورهای مهم همکاری با کمیته امداد دانست و گفت: با وجود محدودیت منابع، تعامل حداکثری با کمیته امداد همواره مورد تأکید مدیران ارشد و هیأت مدیره این بانک بوده است.



وی همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) را نهادی ارزشمند در مسیر حمایت از اقشار نیازمند جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم نامه به اقدامات مؤثر و ماندگار در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان منجر شود.



تقدیر رئیس کمیته امداد از همراهی بانک ملی ایران

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با قدردانی از حمایت‌های بانک ملی ایران گفت: این بانک با برداشتن گام‌های مؤثر در حمایت از اشتغال مددجویان، در مسیر خدمت به جامعه حرکت می‌کند.



مرتضی بختیاری در این دیدار همچنین درباره موضوعات مختلف مرتبط با مددجویان با مدیرعامل بانک ملی ایران گفت‌وگو و بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تأکید کرد.



در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران رسید.



گسترش تعاملات، ارتقای سطح خدمات بانکی، افزایش همکاری‌های متقابل و تأمین مالی نیازهای تسهیلاتی مددجویان از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.