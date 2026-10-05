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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

هشدار منابع طبیعی درباره فروش غیرقانونی اراضی ملی در تنکابن

هشدار منابع طبیعی درباره فروش غیرقانونی اراضی ملی در تنکابن

تنکابن- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان در منطقه تکیش، از برخورد قانونی با افرادی خبر داد که با عناوین جعلی اقدام به معرفی وفروش اراضی ملی می کنند.

مهدیه خلعتبری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های مربوط به فعالیت افراد سودجو در منطقه «تکیش» اظهار کرد: برخی افراد با استفاده از عناوین و ادعاهای فاقد اعتبار، از جمله معرفی اراضی به عنوان «موقوفه آیت‌الله مرشدی»، درصدد فریب مردم و انجام معاملات غیرقانونی هستند.

وی افزود: عرصه‌های مورد ادعا، جزو اراضی ملی و در زمره انفال بوده و مالکیت شخصی نسبت به آنها قابل ادعا نیست؛ ضمن اینکه این اراضی دارای اسناد رسمی تک‌برگ به نام سازمان منابع طبیعی هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن با تأکید بر اینکه مردم نباید صرفاً بر اساس ادعاهای فروشندگان یا اسناد و عناوین غیرمعتبر اقدام به خرید زمین کنند، گفت: هرگونه معامله یا واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط قانونی فاقد اعتبار است و می‌تواند خریداران را با مشکلات حقوقی و مالی جدی مواجه کند.

خلعتبری همچنین نسبت به سوءاستفاده از عنوان «موقوفه آیت‌الله مرشدی» هشدار داد و تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، عنوان مذکور مبنای قانونی برای مالکیت یا واگذاری اراضی مورد اشاره ندارد و شهروندان باید نسبت به چنین ادعاهایی هوشیار باشند.

وی از پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی خبر داد و خاطرنشان کرد: با افرادی که در زمینه تصرف، معرفی، خرید و فروش یا انتقال غیرقانونی اراضی ملی فعالیت داشته باشند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تنکابن از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله زمین در مناطق روستایی و عرصه‌های طبیعی، وضعیت مالکیت و کاربری ملک را از مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی استعلام کنند تا گرفتار دام افراد سودجو و زمین‌خوار نشوند.

کد مطلب 6968573

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