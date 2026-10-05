۵۵۰ اثر از هنرمندان کشور به جشنواره فیلم کوتاه «کبودان» ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، میر دولت موسوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از استقبال گسترده فیلم‌سازان کشور از این رویداد خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۵۰ اثر از حدود ۴۷۰ فیلم‌ساز از تمامی استان‌های کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با تشریح اهداف نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان اظهار کرد: این جشنواره با الهام از پیشینه تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ارومیه شکل گرفته و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت سینمای کوتاه، زمینه‌ای برای بازخوانی هویت بومی، روایت‌های انسانی و اجتماعی و گفت‌وگوی خلاق میان فیلم‌سازان کشور فراهم کند.

موسوی افزود: سینما یکی از موثرترین زبان‌ها برای بازخوانی حافظه تاریخی و فرهنگی جوامع است و جشنواره کبودان تلاش می‌کند روایت‌های معاصر را در پیوند با تاریخ و جغرافیای الهام ‌بخش ارومیه به تصویر بکشد، روایتی که در آن گذشته و امروز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان با بیان اینکه این رویداد صرفا به نمایش چند فیلم محدود نمی‌شود، تصریح کرد: کبودان تلاشی برای پیوند دادن گذشته و حال، اسطوره و واقعیت، هنر و هویت در قالب سینمای کوتاه است و می‌خواهد بستری برای کشف استعدادهای تازه و تجربه زبان‌های جدید سینمایی باشد.

تهران با ۱۱۱ اثر بیشترین میزان مشارکت در جشنواره کبودان داشته است

موسوی با اشاره به استقبال فیلم ‌سازان از نخستین دوره جشنواره گفت: تاکنون بیش از ۵۵۰ اثر از حدود ۴۷۰ هنرمند از تمامی استان‌های کشور در بخش‌های داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی به دبیرخانه ارسال شده است که آثار پس از پایان مهلت دریافت، توسط داوران و فیلم‌سازان شناخته‌شده کشور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در میان استان‌های کشور، تهران با ۱۱۱ اثر بیشترین میزان مشارکت را داشته و آذربایجان‌غربی نیز با ارسال ۱۸ اثر در نخستین دوره این جشنواره حضور پیدا کرده است.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان این میزان مشارکت را در نخستین دوره برگزاری، نشانه‌ای مثبت برای آینده این رویداد دانست و گفت: هدف ما این است که جشنواره کبودان در کنار شناسایی استعدادهای تازه، به محلی برای تعامل و گفت‌وگو میان فیلم‌سازان نسل‌های مختلف تبدیل شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان آذرماه امسال در ارومیه برگزار می شود

موسوی ۱۶ مهرماه را آخرین مهلت ارسال آثار اعلام کرد و افزود: نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان آذرماه امسال در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ارومیه اظهار کرد: کبودان می‌خواهد از زبان سینما برای معرفی وجوه کمتر دیده‌شده این جغرافیا استفاده کند؛ جغرافیایی که تاریخ، فرهنگ، اسطوره، تنوع انسانی و طبیعت در آن درهم تنیده شده است.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان ادامه داد: هدف ما این است که ارومیه صرفا میزبان یک جشنواره سینمایی نباشد، بلکه خود به بخشی از روایت جشنواره تبدیل شود و تاریخ، جغرافیا و هویت منطقه در فرآیند خلق و نمایش آثار نیز حضور داشته باشد.

موسوی با تاکید بر اینکه فیلم کوتاه عرصه‌ای برای تجربه‌های تازه و کشف زبان‌های جدید سینمایی است، گفت: کبودان در پی آن است که به صدایی تازه در جغرافیای جشنواره‌های سینمایی ایران تبدیل شود؛ صدایی که از دل تاریخ می‌آید اما نگاهش به آینده است.

حضور چهره‌ های شناخته ‌شده سینمای کشور در جشنواره کبودان

وی همچنین از حضور فیلم‌ سازان شاخص کشور در این رویداد خبر داد و افزود: حضور چهره‌ های شناخته ‌شده سینمای کشور می‌تواند به غنای نخستین دوره جشنواره و شکل‌ گیری تعامل میان فیلم‌سازان و علاقه ‌مندان سینما در ارومیه کمک کند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان در ادامه از مشارکت و همکاری استانداری آذربایجان‌غربی، شهرداری ارومیه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صداوسیمای آذربایجان‌غربی و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قدردانی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره کبودان می‌خواهد میان یک جغرافیای تاریخی و زبان امروز سینما پلی ایجاد کند؛ پلی که اگر در نخستین گام‌های خود بتواند استعدادهای تازه را شناسایی و روایت‌های بومی را به مخاطبان ملی معرفی کند، می‌تواند این رویداد را از یک نام محلی به نشانی قابل اعتنا در تقویم سینمای کوتاه ایران تبدیل کند.