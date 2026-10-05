به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ابعاد سومین دوره جشنواره ملی «خرمدخت» اظهار داشت: این جشنواره تلاش دارد با ایجاد ارتباط مؤثر میان طراحان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پاسخگوی بخش عمده‌ای از ذائقه جامعه در حوزه پوشاک ایرانی و عفیفانه باشد.

وی افزود: جشنواره «خرمدخت» با رویکردی تسهیل‌گرانه برگزار می‌شود و تقویت پیوند میان بخش‌های مختلف حوزه مد و لباس می‌تواند به توسعه و ترویج پوشاک ایرانی و عفیفانه کمک کند.

پشتیبانی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی از جشنواره

مسئول اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، اهتمام و پشتیبانی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان را از ضرورت‌های تحقق اهداف این جشنواره دانست و تصریح کرد: سومین جشنواره ملی «خرمدخت» در ذیل اقدامات سازمان بسیج جامعه زنان استان در حال برنامه‌ریزی و اجراست.

حاتمی با اشاره به استقبال از دوره‌های پیشین جشنواره خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته آثاری از سراسر استان دریافت شد که این موضوع نشان‌دهنده ارتباط جشنواره با ظرفیت‌ها و استعدادهای مختلف در نقاط گوناگون لرستان است.

آغاز دریافت آثار از ۱۵ مهرماه

وی درباره ساختار و مراحل برگزاری سومین جشنواره «خرمدخت» گفت: این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.

مسئول اجرایی سپاه استان لرستان افزود: مرحله استانی با آغاز دریافت آثار از ۱۵ مهرماه شروع می‌شود و این فرآیند تا ۱۱ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و پس از آن، جشنواره استانی برگزار می‌شود.

حاتمی ادامه داد: مرحله کشوری سومین جشنواره ملی «خرمدخت» نیز در آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تأکید بر حضور طراحان در مرحله کشوری

وی در پایان بر مشارکت فعال طراحان در این رویداد تأکید کرد و گفت: امیدواریم طراحان لرستانی در حوزه‌های مختلف، از جمله طراحی لباس‌های حرفه‌ای و سایر لباس‌های اجتماعی، حضور مؤثری در جشنواره داشته باشند و بتوانند سهم شایسته‌ای در مرحله کشوری به دست آورند.