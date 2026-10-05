به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شروع فصل کشت برای بسیاری از کشاورزان و باغداران به معنای خرید بذر، کود، سم و آماده‌کردن تجهیزات است؛ اما بخش مهمی از هزینه‌های این فصل نه به قیمت نهاده‌ها، بلکه به انتخاب نادرست آن‌ها برمی‌گردد. خرید عجولانه، تشخیص اشتباه آفت یا بیماری و استفاده از محصولی که با شرایط زمین و مرحله رشد گیاه سازگار نیست، می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از قیمت اولیه نهاده ایجاد کند.

با کاهش تدریجی دما و تغییر شرایط رطوبتی در پاییز، الگوی فعالیت بعضی آفات و بیماری‌های گیاهی نیز تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، برنامه‌ای که در تابستان نتیجه داده الزاماً برای پاییز مناسب نیست. به همین دلیل، پیش از هر خرید باید وضعیت مزرعه یا باغ دوباره بررسی شود.

خرید نهاده باید از زمین شروع شود، نه از قفسه فروشگاه

یکی از اشتباه‌های رایج این است که کشاورز ابتدا محصول موردنظر خود را انتخاب می‌کند و بعد به دنبال کاربرد آن می‌گردد. مسیر درست برعکس است: ابتدا باید مشکل شناسایی شود، سپس محصول مناسب برای کنترل آن انتخاب شود. زردشدن برگ، توقف رشد، لکه‌های سطح برگ یا خشک‌شدن بخشی از گیاه همیشه به معنای کمبود کود یا وجود آفت نیست. تنش دمایی، آبیاری نامناسب، شوری خاک، بیماری‌های قارچی و آسیب ریشه می‌توانند علائمی شبیه به یکدیگر ایجاد کنند. استفاده از سم یا کود بدون شناسایی علت اصلی، علاوه بر تحمیل هزینه، ممکن است تشخیص مشکل را در مراحل بعد دشوارتر کند.

پیش از اقدام برای خرید سم، بهتر است این پرسش‌ها پاسخ داده شوند:

مشکل در کدام بخش گیاه دیده می‌شود؟

علائم از چه زمانی ظاهر شده‌اند؟

آیا همه بوته‌ها یا درختان درگیر هستند؟

آخرین آبیاری، کوددهی یا سم‌پاشی چه زمانی انجام شده است؟

دما و رطوبت در روزهای اخیر چه تغییری کرده‌اند؟

آیا آفت، تخم آفت، تار، فضولات یا نشانه مشخصی روی گیاه دیده می‌شود؟

گاهی پاسخ همین پرسش‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلاً به سم‌پاشی نیاز ندارد.

هر لکه‌ای روی برگ، بیماری قارچی نیست

افزایش رطوبت، بارندگی و خیس‌ماندن طولانی برگ‌ها می‌تواند شرایط را برای گسترش برخی بیماری‌های قارچی فراهم کند؛ با این حال، مشاهده لکه روی برگ به‌تنهایی برای انتخاب قارچ‌کش کافی نیست. لکه‌های ایجادشده بر اثر آفتاب‌سوختگی، کمبود عناصر غذایی، صدمه فیزیکی یا بیماری‌های باکتریایی ممکن است در نگاه اول شبیه بیماری قارچی به نظر برسند. اگر تشخیص اشتباه باشد، حتی استفاده از محصول باکیفیت نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

هنگام انتخاب سم قارچ کش، توجه به نوع بیماری، گیاه میزبان، مرحله پیشرفت آلودگی و شرایط آب‌وهوایی ضروری است. بعضی محصولات بیشتر نقش پیشگیری دارند و برخی برای مراحل مشخصی از بیماری توصیه می‌شوند. بنابراین انتخاب محصول صرفاً براساس نام تجاری، قیمت یا تجربه یک مزرعه دیگر تصمیم مطمئنی نیست. در محصولات خوراکی باید دوره کارنس نیز جدی گرفته شود. این عدد نشان می‌دهد بین آخرین نوبت مصرف و برداشت محصول چه فاصله‌ای باید رعایت شود. نادیده‌گرفتن آن می‌تواند سلامت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.

سم قوی‌تر همیشه انتخاب بهتری نیست

در بازار نهاده‌های کشاورزی گاهی عباراتی مانند «قوی‌ترین سم» یا «سم تضمینی» توجه خریداران را جلب می‌کند. در عمل، قدرت یک محصول بدون درنظرگرفتن نوع آفت، دوز مصرف، زمان استفاده و مقاومت احتمالی آفت معنای دقیقی ندارد. ممکن است یک سم روی گروهی از آفات عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای آفت دیگری مؤثر نباشد. حتی در صورت انتخاب ماده مؤثره مناسب، استفاده در زمان نامناسب یا با دوز نادرست می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. تکرار مداوم یک ماده مؤثره نیز ممکن است احتمال شکل‌گیری مقاومت را افزایش دهد. به همین دلیل، برنامه کنترل آفت باید بر مبنای تناوب گروه‌های شیمیایی، پایش مزرعه و توصیه کارشناس تنظیم شود؛ نه صرفاً تکرار محصولی که در گذشته جواب داده است.

برچسب محصول اطلاعات مهم‌تری از ظاهر بسته‌بندی دارد

دو محصول با بسته‌بندی متفاوت ممکن است ماده مؤثره یکسانی داشته باشند. از طرف دیگر، محصولاتی با نام‌های شبیه به هم می‌توانند فرمولاسیون، غلظت یا کاربرد متفاوتی داشته باشند.

پیش از خرید لازم است اطلاعات زیر روی برچسب بررسی شوند:

نام و میزان ماده مؤثره

نوع فرمولاسیون

محصول و آفت هدف

دوز و روش مصرف

دوره کارنس

تاریخ تولید و انقضا

شرایط نگهداری

شماره ثبت و مشخصات تولیدکننده یا واردکننده

سالم‌بودن بسته‌بندی و خوانابودن برچسب نیز اهمیت دارد. محصولی که در شرایط نامناسب، زیر نور مستقیم یا در دمای بالا نگهداری شده باشد، ممکن است کیفیت اولیه خود را حفظ نکرده باشد.

انتخاب ابزار مناسب بخشی از اثربخشی سم‌پاشی است

حتی محصول درست نیز با تجهیزات نامناسب نتیجه مطلوبی ایجاد نمی‌کند. نوع نازل، فشار دستگاه، اندازه قطرات و یکنواختی پاشش روی پوشش گیاهی اثر می‌گذارند. پیش از شروع کار باید نازل‌ها از نظر گرفتگی و فرسودگی بررسی شوند. نشتی اتصالات، خرابی شلنگ یا کالیبره‌نبودن دستگاه علاوه بر هدررفت محلول، می‌تواند باعث توزیع نامتوازن آن شود. در این شرایط بخشی از مزرعه دوز بیشتری دریافت می‌کند و بخش دیگری عملاً بدون پوشش باقی می‌ماند. شرایط جوی زمان سم‌پاشی نیز مهم است. وزش باد می‌تواند قطرات را از محدوده هدف خارج کند و بارندگی زودهنگام احتمال شسته‌شدن محصول را افزایش دهد. اطلاعات درج‌شده روی برچسب محصول درباره زمان مصرف و محدودیت‌های محیطی باید ملاک عمل قرار گیرد.

قیمت پایین، تنها معیار یک خرید اقتصادی نیست

خرید اقتصادی همیشه به معنای انتخاب ارزان‌ترین محصول نیست. اگر یک نهاده اشتباه انتخاب شود، کیفیت مناسبی نداشته باشد یا به دلیل نگهداری نادرست اثربخشی خود را از دست داده باشد، هزینه تکرار عملیات، مصرف آب، سوخت، نیروی انسانی و آسیب احتمالی به محصول نیز به هزینه اولیه اضافه می‌شود. یک مرکز معتبر عرضه نهاده باید اطلاعات فنی محصول را شفاف ارائه کند، امکان مقایسه گزینه‌ها را در اختیار خریدار بگذارد و درباره انتخاب محصول وعده‌های غیرواقعی ندهد. تنوع محصول نیز زمانی ارزشمند است که خریدار بتواند براساس نیاز واقعی خود میان گزینه‌ها تصمیم بگیرد.

استفاده از یک فروشگاه سم و کود کشاورزی تخصصی می‌تواند دسترسی به مشخصات محصولات مختلف را آسان‌تر کند؛ با این حال، مسئولیت بررسی برچسب و دریافت توصیه متناسب با شرایط مزرعه همچنان بر عهده مصرف‌کننده است.

یک تصمیم دقیق، بهتر از چند اقدام عجولانه است

مدیریت موفق کشت پاییزه تنها به تأمین نهاده وابسته نیست. زمان مناسب کاشت، وضعیت خاک، انتخاب بذر، برنامه آبیاری، پایش آفات و آماده‌بودن تجهیزات همگی در نتیجه نهایی نقش دارند. پیش از خرید یا مصرف هر محصول، بهتر است علائم موجود ثبت شوند، از بخش‌های آسیب‌دیده عکس گرفته شود و سابقه اقدامات قبلی در دسترس باشد. این اطلاعات به کارشناس کمک می‌کند مسئله را دقیق‌تر بررسی کند.

در نهایت، پرهزینه‌ترین اشتباه این نیست که یک نهاده با قیمت بالاتر خریداری شود؛ بلکه خرید محصولی است که زمین به آن نیاز ندارد. چند ساعت بررسی و مشورت پیش از شروع کار می‌تواند از چند هفته هزینه، دوباره‌کاری و آسیب به محصول جلوگیری کند.

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