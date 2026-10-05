ساخت و تکمیل بیمارستان «نیایش» مطالبه مردم لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین امیری در دیدار با مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با هدف پیگیری و تسریع در ساخت بیمارستان نیایش، اظهار کرد: با توجه به شرایط استان و نیازهای حوزه درمان، اتمام و راه‌اندازی بیمارستان‌های نیایش خرم‌آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود از مطالبات مردم لرستان است.

وی افزود: در این میان، تسریع در روند ساخت بیمارستان نیایش خرم‌آباد توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) ضروری است و انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

قرارگاه خاتم برای رفع موانع پروژه اعلام آمادگی کرد

سردار محمد رستمی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز در این نشست گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای ساخت و تکمیل این پروژه کمک خواهیم کرد.

وی افزود: به‌منظور تسریع در روند ساخت بیمارستان نیایش، هر مانعی که در مسیر پیشرفت پروژه وجود داشته باشد، رفع خواهد شد و هر تصمیمی که به پیشرفت پروژه منجر شود، اتخاذ خواهد شد.

پیگیری مشترک برای تسریع در اجرای پروژه

در این نشست، حیدریان، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، جمعی از مدیران ستادی دانشگاه و مسئولان هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز حضور داشتند و روند اجرای پروژه بیمارستان نیایش و راهکارهای تسریع در ساخت آن مورد پیگیری قرار گرفت.