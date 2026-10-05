به گزارش خبرگزاری مهر، استوار دوم امیررضا فریادرس، از مأموران فداکار فرماندهی انتظامی شهرستان حاجی‌آباد، حین انجام مأموریت، در پی وقوع سانحه رانندگی مجروح و پس از ۱۳ روز بستری و تحمل رنج ناشی از شدت جراحات وارده، سرانجام در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ به دیدار حق شتافت و آسمانی شد.

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ضمن ادای احترام، آسمانی شدن ایشان را به خانواده مکرم، همرزمان وی و مردم شهیدپرور استان‌های هرمزگان و لرستان تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

گفتنی است پیکر این همکار سرافراز، صبح امروز با حضور همکاران و همرزمانش در بهشت زهرای باغو بندرعباس تشییع و جهت خاکسپاری به زادگاهش در استان لرستان منتقل شد.