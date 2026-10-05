تجهیزات آموزشی و اداری به مدارس زنجان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر صفری در مراسم ارسال این تجهیزات، افزود: تجهیزات اداری و آموزشی شامل میز و صندلی دانش‌آموزی و معلم، تخته‌های آموزشی، تجهیزات کمک‌آموزشی و هوشمندسازی، لپتاب و ملزومات آموزشی، تجهیزات کارگاهی، ویدئو پروژکتور، میز و صندلی، چاپگر و لوازم مورد نیاز برای تجهیز و بهسازی مدارس مناطق مختلف استان ارسال شد.

وی اضافه کرد: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزشی، تأمین نیازهای مدارس، توسعه متوازن امکانات و تحقق عدالت آموزشی انجام شده تا دانش‌آموزان مناطق مختلف استان با امکانات مناسب‌تری سال تحصیلی را آغاز کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز استان و فرشته‌های میناب، گفت: تلاش می‌کنیم مسیر خدمت به دانش‌آموزان را با تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس ادامه دهیم و زمینه برخورداری عادلانه همه دانش‌آموزان از فضای آموزشی و تجهیزات مناسب را فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: تجهیز مدارس در کنار ساخت و توسعه فضاهای آموزشی از اولویت‌های نوسازی مدارس استان است و این روند با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر مدارس برای آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

صفری افزود: ارسال این تجهیزات به مناطق آموزشی استان، گامی در مسیر توزیع عادلانه امکانات آموزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی است و در مراحل بعدی نیز ارسال تجهیزات ادامه خواهد داشت.