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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

لرستان در جمع چهار استان برتر کشور در وصولی اجرائیات مالیاتی

لرستان در جمع چهار استان برتر کشور در وصولی اجرائیات مالیاتی

خرم‌آباد- مدیرکل امور مالیاتی لرستان، گفت: لرستان در جمع چهار استان برتر کشور در وصولی اجرائیات مالیاتی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میانگین وصولی اجرائیات در کشور ۲۴ درصد اعلام شده است و لرستان با ثبت عملکرد ۳۴ درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است.

وی گفت: در این رتبه‌بندی، استان‌های کرمان، ایلام و غرب استان تهران در جایگاه‌های بالاتر از لرستان قرار گرفتند و لرستان رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: این عملکرد حاصل پیگیری و جدیت مجموعه امور مالیاتی لرستان در حوزه اجرای وصول مطالبات و تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی عنوان شده است.

کد مطلب 6968594

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