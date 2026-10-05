لرستان در جمع چهار استان برتر کشور در وصولی اجرائیات مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میانگین وصولی اجرائیات در کشور ۲۴ درصد اعلام شده است و لرستان با ثبت عملکرد ۳۴ درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است.

وی گفت: در این رتبه‌بندی، استان‌های کرمان، ایلام و غرب استان تهران در جایگاه‌های بالاتر از لرستان قرار گرفتند و لرستان رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: این عملکرد حاصل پیگیری و جدیت مجموعه امور مالیاتی لرستان در حوزه اجرای وصول مطالبات و تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی عنوان شده است.