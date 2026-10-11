سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی وضعیت گردشگری در شهر تهران نشان می‌دهد یکی از مشکلات اصلی، پراکندگی مجموعه‌های فعال در حوزه میراث، گردشگری و زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها و همچنین پراکندگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.

وی افزود: بسیاری از مجموعه‌های گردشگری تهران برای مردم شناخته‌شده نیستند و ارتباط مناسبی میان این ظرفیت‌ها و شهروندان شکل نگرفته است؛ بنابراین مسئله صرفاً کمبود زیرساخت نیست، بلکه شناخت مردم از ظرفیت‌های گردشگری شهر نیز اهمیت دارد.

راه‌اندازی شرکت گردشگری شهرداری

علوی با اشاره به مصوب شدن شرکت گردشگری شهرداری تهران گفت: این موضوع پس از حدود ۱۵ سال پیگیری و در حالی که پنج سال از این دوره در شورا دنبال شد، به نتیجه رسید تا یک ساختار مشخص برای سیاست‌گذاری یکپارچه اماکن گردشگری و تفریحی ایجاد شود.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ادامه داد: پیش از این، مدیریت مجموعه‌های تفریحی میان سازمان‌ها و بخش‌های مختلف شهرداری پراکنده بود و همین مسئله موجب چندگانگی در سیاست‌گذاری می‌شد.

افزایش بودجه تورهای گردشگری تهران

وی با اشاره به افزایش بودجه حوزه گردشگری اظهار کرد: زمانی که وارد شورا شدیم، بودجه تورهای گردشگری و اتوبوس‌های گردشگری حدود چهار میلیارد تومان بود، اما این رقم امروز به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

علوی افزود: معتقدیم اگر شرکت گردشگری برنامه‌های مناسبی ارائه دهد و این برنامه‌ها در بودجه پیش‌بینی شود، امکان افزایش بیشتر اعتبارات گردشگری نیز وجود دارد.

احیای شهربازی‌ها و توسعه زیرساخت‌های تفریحی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای تفریحی گفت: در این مسیر تلاش شده زیرساخت‌های تفریحی شهر احیا شود و شهربازی‌های جدید نیز به مجموعه ظرفیت‌های تهران اضافه شوند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران همچنین از توسعه اتوبوس‌های گردشگری خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها برای مسیرهای مرتبط با میراث فرهنگی و هویتی شهر تهران توسعه یافته‌اند.

توزیع نامتوازن فضاهای تفریحی در تهران

علوی با اشاره به توزیع نامتوازن فضاهای تفریحی در مناطق مختلف تهران گفت: امکانات تفریحی در شهر به شکل متوازن توزیع نشده است؛ برای نمونه در برخی مناطق مانند منطقه ۱۴، تفاوت محسوسی میان محله‌های مختلف از نظر دسترسی به فضاهای تفریحی وجود دارد.

وی ادامه داد: این مسئله نتیجه رشد نامتوازن شهر تهران در طول سال‌های گذشته است و مدیریت شهری امروز نمی‌تواند به سرعت تمام پیامدهای این روند را جبران کند.