عباسپور: تأمین مواد اولیه و جلوگیری از تعدیل نیرو اولویت صنایع است

روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات صنایع در تأمین مواد اولیه اظهار کرد: مجلس در جلسات مشترک با دولت، موضوع تسهیل ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی را پیگیری کرده است.

وی افزود: در این زمینه، بانک مرکزی برای صدور مجوز ثبت سفارش‌هایی که منشأ ارز آن‌ها خارجی است، تحت فشار و پیگیری مجلس قرار گرفته تا روند تأمین نیازهای تولید تسهیل شود.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: در کنار تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، باید از تعدیل نیروی کار جلوگیری شود و برای رفع ناترازی برق و گاز نیز چاره‌اندیشی کرد.

عباسپورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسعه واحدهای صنعتی جدید را از دیگر ضرورت‌های بخش تولید دانست و تأکید کرد: حل مشکلات صنایع باید هم‌زمان با تأمین نیازهای تولید، حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی دنبال شود.