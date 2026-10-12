توافق نفتی ترامپ و پوتین؛ دستاوردی نمایشی برای آمریکا

عبدالرحیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق روسیه وآمریکا بر سر فروش انرژی به بازارجهانی بویژه بازار آمریکا، اظهار داشت: دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا نهم اکتبر از توافقی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد که طی آن، مسکو قرار است در سه مرحله، بخشی از کسری گازوئیل جهان را با هدف ایجاد تعادل در بازار تامین نماید.

وی ادامه داد: طبق این توافق و بر اساس آنچه ترامپ میگوید، روسیه ابتدا ۳۰۰ هزار تن، سپس ۵۰۰ هزار تن، و در مرحله آخر نیز یک میلیون تن گازوئیل صادر کند، که پس از آن اگر ظرفیت پالایشگاهی روسیه با محدودیت مواجه نبود، ۳ میلیون تن دیگر نیز برای صادرات آماده کند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: وزارت خزانه داری آمریکا نیز محموله های مربوط به این تاریخ ها را تا آوریل ۲۰۲۷ از تحریم معاف کرده است. با این وجود با توجه به نیاز روزانه ۵ میلیون بشکه ای، و کسری روزانه دو میلیون بشکه ای که بعد از بسته شدن تنگه هرمز و حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه ایجاد شده است، اولا به نظر نمیرسد روسیه با ظرفیت فعلی، بتواند حتی همین حجم وعده داده شده را تامین نماید، و ثانیا چنانچه موفق به تامین آن نیز شود، این حجم از گازوئیل حداکثر ۵ الی ۶ درصد از کسری موجود را جبران خواهد کرد که عملا تاثیر چندانی در کاهش قیمت بازار ندارد.

انصاری با طرح این سوال که اگر واقعیت های بازار سوخت اینگونه است که هست، و طرفین نیز میدانند با آنچه به دنبال این توافق به بازار عرضه میشود قرار نیست اتفاق قابل ملاحظه ای بیفتد، انگیزه آمریکا و روسیه از این کار دقیقا چیست و هر کدام از چه منظری به موضوع نگاه میکنند؟ بیان کرد: ترامپ همچنان به دنبال شوک درمانی، و دستیابی به پیروزی های ساختگی و غیر واقعی است؛ او شاید بر این باور است که با این توافق و در پی آن اعلام رسیدن به یک موفقیت بزرگ میتواند اوضاع اسفبار محبوبیت خود را در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره بهبود بخشد، احتمالا تغییری در اوضاع نه چندان خوب جمهوری خواهان در انتخابات ایجاد نماید، و مهمتر از همه از اثرات انسدادی که ایران در تنگه هرمز ایجاد کرده بکاهد.

وی ادامه داد: پوتین اما اهداف دیگری را دنبال میکند؛ او به این می اندیشد که توافق با ترامپ، باعث میشود تا اوکراین دیگر به پالایشگاه های روسیه حمله نکند و به بهانه آنکه خللی در تامین گازوئیل مورد توافق با ترامپ ایجاد نشود دردسرهای بیشتری برای پالایشگاه های روسیه ایجاد ننماید، کما اینکه دیدیم ترامپ نیز در اظهارات اخیر خود تلویحا زلنسکی را به برکناری تهدید کرد، و البته زلنسکی هم امروز اعلام کرد دیگر قرار نیست به تاسیسات روسیه حمله کند. این توافق همچنین باعث میشود تا روسیه بتواند در این مدت، ظرفیت های از دست رفته پالایشگاهی خود را بازسازی نماید و نیز با توجه به کاهش درآمدها، زمینه افزایش درآمدهای نفتی روسیه را فراهم سازد و مقداری از فشارهای اقتصادی این کشور کم کند.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: از طرفی پوتین هم میداند نیاز ترامپ در موقعیت فعلی صرفا دستاوردسازی نمایشی است و این حجم از تولید گازوئیل با توجه به بسته بودن تنگه هرمز عملا تاثیری در کاهش قیمت ها ندارد.

وی گفت: بر خلاف نظر بعضی ها که این توافق را علیه منافع ایران میدانند و میگویند پوتین میخواهد ترامپ را از مخمصه نجات دهد، من معتقدم آنچه اتفاق می افتد در نهایت آورده محسوسی برای آمریکا نخواهد داشت و مسیری که مسکو انتخاب کرده بدون هماهنگی با تهران و رعایت ملاحظات جمهوری اسلامی نیست.

انصاری در پایان خاطر نشان کرد: با این حال، حتی اگر خلاف این هم باشد، ایران باید با قاطعیت به راه خود ادامه دهد و تنگه هرمز را بیش از آنچه هست، در راستای منافع خود مدیریت کند.