کشف ۶ میمون قاچاق در اتوبوس؛ ۲ متهم در شهرضا دستگیر شدند

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حمل‌ونقل غیرمجاز گونه‌های جانوری، مأموران انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی تخصصی از این خودرو، ۶ قلاده میمون که به صورت غیرمجاز حمل می‌شدند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه در این عملیات ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: قاچاق حیات‌وحش علاوه بر اینکه تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم محسوب می‌شود، می‌تواند سلامت عمومی را نیز از طریق انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان به مخاطره بیندازد.

سرهنگ پورخاقان در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق گونه‌های جانوری، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.