به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی در مجمع هیئت تیراندازی استان البرز اظهار کرد: البرز از نظر وسعت یکی از کوچک‌ترین استان‌های کشور و از نظر جمعیت در زمره استان‌های پرجمعیت قرار دارد و سالانه حدود ۹۸ تا ۱۰۲ هزار نفر به جمعیت استان افزوده می‌شوند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این جمعیت مهاجر را گروه‌های مختلف سنی تشکیل می‌دهند و بخشی از آنها نیز به ورزش علاقه‌مند هستند، اما ورود جمعیت جدید به استان به معنای ورود زیرساخت و امکانات ورزشی جدید نیست و همین مسئله فشار مضاعفی بر ظرفیت‌های موجود وارد می‌کند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به آمار ورزشکاران استان گفت: حدود ۲۰۰ هزار ورزشکار رسمی و سازمان‌یافته در البرز فعالیت دارند و تعداد قابل توجهی نیز به صورت غیررسمی ورزش می‌کنند.

رضایی ادامه داد: این آمار در کنار جمعیت استان نشان می‌دهد که البرز با حجم بالایی از تقاضا برای استفاده از اماکن ورزشی مواجه است، در حالی که زیرساخت‌ها متناسب با این جمعیت توسعه پیدا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه حتی برخی هیئت‌های ورزشی استان از داشتن یک دفتر کار مناسب محروم هستند، گفت: گاهی اداره کل ورزش و جوانان نیز امکان اختصاص یک اتاق ۱۴ تا ۲۰ متری برای دفتر یک هیئت ورزشی را ندارد و این شرایط نشان‌دهنده مشکلات جدی زیرساختی در ورزش استان است.

بازسازی سالن تیراندازی مالک‌اشتر با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومانی

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در ادامه به وضعیت سالن تیراندازی مالک‌اشتر اشاره کرد و گفت: زمانی که در یکی از برنامه‌های تیراندازی مهرشهر از من پرسیده شد اداره کل برای این رشته چه اقدامی انجام داده است، صادقانه اعلام کردم که تاکنون اقدام خاصی انجام نشده اما برنامه‌هایی برای توسعه این رشته داریم.

رضایی افزود: همین اظهارنظر صادقانه با برخی واکنش‌ها و تخریب‌ها در فضای مجازی و حقیقی همراه شد، اما اداره کل بدون توجه به این حاشیه‌ها کار خود را دنبال کرد و جلسات متعددی با مسئولان و فعالان این رشته برگزار شد.

وی ادامه داد: سالن تیراندازی مالک‌اشتر نیازمند بازسازی بود و اداره کل با همکاری بخش فنی و مهندسی، وضعیت ساختمان را بررسی کرد و در نهایت تصمیم گرفته شد بازسازی همین سالن انجام شود.

رضایی گفت: برای بازسازی و اصلاح این مجموعه حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شد تا سالن از نظر ایمنی و زیرساختی شرایط مناسبی پیدا کند و در سال‌های آینده مشکلی از این بابت نداشته باشد.

مشت و لگد خوردیم تا سالن تیراندازی بازسازی شود

وی با اشاره به فشارهایی که در زمان بازسازی سالن تیراندازی وجود داشت، بیان کرد: برای بازسازی این مجموعه همزمان با فشارهای مختلف مواجه بودیم و حتی در مقاطعی تماس‌هایی از دستگاه‌های نظارتی درباره احتمال تجمع تیراندازان مقابل استانداری، فرمانداری و اداره کل دریافت می‌کردیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تأکید کرد: ورزشکاران باید مطالبات خود را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند و نباید ورزشکاران به ابزاری برای ایجاد فشار تبدیل شوند.

رضایی افزود: اداره کل در چارچوب وظایف خود اقدامات لازم را انجام داده و نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات یک هیئت ورزشی صرفاً با منابع دولتی برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مالی و تجهیزاتی هیئت تیراندازی گفت: در دوره گذشته کمک‌های مالی قابل توجهی به این هیئت انجام شد و حتی شخصاً در مقطعی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمک نقدی به هیئت اختصاص دادم.

رضایی با طرح موضوع وضعیت تجهیزات هیئت تیراندازی ادامه داد: امروز درباره تعدادی فشنگ، سلاح‌ها و برخی مبالغ و تجهیزات، ابهاماتی وجود دارد که موضوعات مربوط به آن در دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری است.

وی گفت: برای برخی تجهیزات و مبالغ، حساب و کتاب و فرآیند تحویل و تحول روشنی ارائه نشده و لازم است موضوع به صورت دقیق بررسی شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به ورود دستگاه قضایی به برخی مسائل پیرامون هیئت تیراندازی اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به این موضوع برای مجموعه ورزش استان اتفاق خوشایندی نیست، اما در شرایط فعلی موضوع از اختیار اداره کل خارج شده و مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند.

رضایی افزود: اطلاعات و مستندات مورد نیاز در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا بررسی‌ها انجام و درباره موضوع تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت روح‌الله لاهوتی به عنوان سرپرست هیئت تیراندازی با سلاح استان البرز گفت: از همان ابتدا به آقای لاهوتی گفتم که مسئولیت سختی را پذیرفته است، چراکه هیئت تیراندازی با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه بوده است.

رضایی افزود: لاهوتی برای ساماندهی هیئت زمان زیادی گذاشته و پیگیر امور است و حتی بسیاری از اقدامات انجام‌شده تاکنون با هزینه شخصی و پیگیری‌های او انجام شده است.

وی تأکید کرد: وحدت ایجادشده در هیئت تیراندازی باید حفظ شود و انتظار داریم سرپرست جدید هیئت با جدیت، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت جامعه تیراندازی، مسیر توسعه این رشته را ادامه دهد.

انتخابات هیئت تیراندازی باید آگاهانه برگزار شود

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات آینده هیئت تیراندازی گفت: اعضای مجمع باید در انتخابات با دقت و آگاهی تصمیم بگیرند و از نامزدها این مطالبه را داشته باشند که برای توسعه رشته تیراندازی چه برنامه و دستاوردی خواهند داشت.

رضایی تصریح کرد: رئیس هیئت نباید صرفاً برای دریافت اعتبار و منابع دولتی انتخاب شود. اگر قرار باشد اداره کل همه امور هیئت را انجام دهد، اساساً فلسفه وجود هیئت‌های ورزشی زیر سؤال می‌رود.

وی ادامه داد: هیئت‌های ورزشی باید برای جذب منابع، رایزنی، توسعه امکانات و پیشبرد برنامه‌های خود تلاش کنند و اداره کل نیز وظیفه نظارت و حمایت در چارچوب قوانین را برعهده دارد.

رضایی با تأکید بر ضرورت ساماندهی هیئت تیراندازی اظهار کرد: پس از برگزاری انتخابات باید حاشیه‌ها کنار گذاشته شود و هیئت برای چهار سال آینده با برنامه مشخص فعالیت کند.

وی افزود: انتظار داریم رئیس آینده هیئت با برنامه وارد میدان شود و جامعه تیراندازی نیز از رئیس منتخب مطالبه کند که برای توسعه این رشته چه کاری انجام خواهد داد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان بر ارائه تقویم سالانه فعالیت‌های هیئت و پیگیری موضوعات باقی‌مانده تأکید کرد.