«م.ع» عضو شورای شهر باغستان به جرم دریافت رشوه روانه زندان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تر حکم محکومیت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر باغستان با حروف اختصاری «م.ع» در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده بود.

بر اساس حکم صادرشده، این فرد بابت چهار فقره دریافت رشوه به مجازات‌هایی از جمله حبس، شلاق تعزیری، جزای نقدی، رد مال و تبعید محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط خبرنگار مهر، پس از قطعی شدن حکم و طی مراحل قانونی، این عضو شورای شهر دستگیر و برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان معرفی و اعزام شد.

گفتنی است، اجرای این حکم پس از طی مراحل قانونی و در چارچوب فرآیند قضایی انجام شده است.