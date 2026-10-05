لزوم صیانت از نیروی کار و پیشگیری از اعتیاد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در لرستان اظهار داشت: توجه به سلامت روحی، روانی و جسمانی کارگران، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در بنگاه‌های اقتصادی است.

وی افزود: رویکرد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تمرکز بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق آموزش‌های مستمر و فرهنگ‌سازی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: با آگاهی‌بخشی به کارگران و کارفرمایان و ترویج سبک زندگی سالم در محیط‌های کاری، می‌توان محیطی امن و بانشاط برای شکوفایی استعدادهای نیروی کار فراهم کرد.

اجرای برنامه‌های توانمندسازی جامعه کارگری

توصیفیان با بیان اینکه ارتقای سلامت کارگران به‌طور مستقیم به ارتقای کیفیت زندگی و امنیت شغلی آنان منجر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌هایی با هدف توانمندسازی جامعه کارگری، شناسایی و بهره‌گیری از نیروهای پیشرو در حوزه سلامت با عنوان «بهبان‌ها» در واحدهای اقتصادی و توزیع بسته‌های آموزشی تخصصی اجرا شده است.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ سلامت در سطوح مختلف جامعه، به‌ویژه از طریق برنامه‌های خانواده‌محور در صداوسیما و فضای مجازی، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا کارگران با نشاط و انگیزه بیشتری به کار و تلاش بپردازند.

تدوین برنامه برای نیروی کار و تولید بدون اعتیاد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در پایان تأکید کرد: تدوین برنامه‌های مدون و زمان‌بندی‌شده برای صیانت از نیروی کار و تحقق جامعه کار و تولید بدون اعتیاد با قوت ادامه خواهد داشت تا با ایجاد محیطی سالم و بانشاط، مسیر پیشرفت و رونق تولید در لرستان هموارتر شود.