تشریح راهکارهای کمک اقتصادی به شهروندان تهرانی‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، با اشاره به دستور جلسه آتی شورا اظهار کرد: در این جلسه، آقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گزارشی در خصوص تبیین راهکارهای کمک اقتصادی به شهروندان تهرانی و روش‌های اجرایی آن ارائه خواهد کرد و اعضای شورا در جریان ابعاد و جزئیات این موضوع قرار می‌گیرند.

وی افزود: همچنین ادامه بررسی لایحه مربوط به آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در دستور کار قرار دارد که در ادامه فرآیند بررسی این لایحه، گزارش‌های مربوطه مورد رسیدگی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

نادعلی ادامه داد: از دیگر دستورهای جلسه، بررسی طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا برای انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است که یک فوریت آن در جلسه رسمی شورا به تصویب رسیده و در این جلسه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه قرائت خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین از بررسی دو لایحه مرتبط با حوزه حمل‌ونقل خبر داد و گفت: لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ بهای خدمات مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات شارژ وسایل حمل‌ونقل برقی در شهر تهران در سال ۱۴۰۵ با قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و عمران و حمل‌ونقل بررسی خواهد شد.

وی افزود: لایحه تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از معابر توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر در سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار دارد و گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و عمران و حمل‌ونقل در این خصوص ارائه می‌شود.

نادعلی در ادامه به بخش دیگری از دستورهای جلسه اشاره کرد و گفت: چندین پرونده مربوط به پلاک‌های ثبتی نیز با توجه به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در صحن شورا بررسی خواهد شد و گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری درباره این پرونده‌ها قرائت می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، جلسه آتی شورا علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با حمایت اقتصادی از شهروندان، موضوعات مهمی در حوزه نظارت و حسابرسی، خدمات الکترونیک شهری، حمل‌ونقل برقی و هوشمند و پرونده‌های شهرسازی را دربرمی‌گیرد.