به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در شرایط اقتصادی موجود گفت: دام زنده برای دامدار یک سرمایه اقتصادی و پایه معیشت محسوب می‌شود و شیوع بیماری‌های واگیر می‌تواند در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از این سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: از ابتدای سال تا یکم مهرماه، ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۴۸۱ نوبت‌سر مایه‌کوبی علیه بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان انجام شده است؛ اقدامی که با هدف صیانت از سرمایه دامداران، جلوگیری از افت تولید گوشت و شیر و حفظ سلامت عمومی انجام شده است.

وی افزود: بیماری‌های دامی تنها موجب تلفات نمی‌شوند، بلکه می‌توانند با کاهش وزن دام و راندمان لاشه، افت تولید شیر، سقط جنین، کاهش باروری و افزایش هزینه‌های درمان، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهند و بخشی از سرمایه مولد را از چرخه تولید خارج کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه واکسیناسیون یک اقدام صرفاً بهداشتی نیست، تصریح کرد: اجرای منظم برنامه‌های ایمن‌سازی، یک اقدام اقتصادی برای حفظ ارزش گله، جلوگیری از اتلاف نهاده‌های تولید و کمک به استمرار عرضه گوشت و فرآورده‌های لبنی در بازار است.

ثبت بیش از ۲ میلیون نوبت‌سر مایه‌کوبی علیه بیماری‌های واگیر

اشرفی با تشریح عملکرد حوزه بیماری‌های واگیر دامی گفت: از ابتدای سال تا یکم مهرماه، ۲ میلیون و ۲۷ هزار و ۵۳۸ نوبت‌سر مایه‌کوبی علیه بیماری‌های واگیر دامی در استان انجام شده که معادل ۷۷.۶ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده شش‌ماهه به میزان ۲ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۵۴ نوبت‌سر است.

وی ادامه داد: در برنامه کنترل شاربن یا سیاه‌زخم، ۱۴ هزار و ۶۹۵ رأس گاو و گوساله مایه‌کوبی شدند که تحقق ۱۵۸.۸ درصدی برنامه را نشان می‌دهد. همچنین ۴۰۸ هزار و ۴۳۹ رأس گوسفند و بز و ۳۹۱ رأس تک‌سمی نیز علیه این بیماری واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان درباره تب برفکی نیز گفت: ۳۹ هزار و ۳۶ رأس گاو و گوساله علیه این بیماری مایه‌کوبی شدند که این میزان ۱۳۹.۱ درصد برنامه شش‌ماهه را پوشش داده است. در جمعیت گوسفند و بز نیز ۳۰۸ هزار و ۶۰۲ رأس تحت پوشش قرار گرفتند.

وی با اشاره به برنامه کنترل آبله گوسفندی و بزی افزود: در این بخش ۹۱۳ هزار و ۱۱۰ رأس گوسفند مایه‌کوبی شدند که معادل ۱۰۹.۱ درصد برنامه شش‌ماهه است و در جمعیت بز نیز ۸۳ هزار و ۸۹ رأس، به همراه ۹۶ رأس بز نژاد وارداتی، تحت پوشش قرار گرفتند.

اشرفی از تحقق ۳۵۰.۹ درصدی برنامه مایه‌کوبی علیه لمپی‌اسکین در استان خبر داد و گفت: در این طرح ۲۵ هزار و ۵۷۱ رأس گاو و گوساله مایه‌کوبی شدند، در حالی که پیش‌بینی شش‌ماهه ۷ هزار و ۲۸۶ رأس بود.

وی اضافه کرد: در راستای کنترل طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) نیز ۲۳۴ هزار و ۵۰۹ رأس گوسفند و بز تحت پوشش برنامه‌های مایه‌کوبی قرار گرفتند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش کانون‌های بیماری و کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیماری در واحدهای دامپروری انجام می‌شود.

۴۶۴ هزار نوبت‌سر واکسیناسیون علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام

اشرفی در ادامه با اشاره به اهمیت بیماری‌های زئونوز اظهار کرد: بیماری‌های مشترک انسان و دام علاوه بر تهدید سلامت عمومی، می‌توانند مستقیماً بر بهره‌وری گله و اقتصاد دامدار اثرگذار باشند.

وی با اشاره به بروسلوز یا تب مالت افزود: ابتلا به این بیماری می‌تواند موجب سقط جنین، کاهش باروری و عقیمی دام شود و در نتیجه، توان تولیدمثل و بازدهی اقتصادی گله را کاهش دهد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان دوره شش‌ماهه، در مجموع ۴۶۴ هزار و ۹۴۳ نوبت‌سر مایه‌کوبی در حوزه بیماری‌های مشترک انسان و دام انجام شده است.

اشرفی گفت: در جمعیت گوسفند و بز، ۱۹۸ هزار و ۲۷۰ رأس بره و بزغاله با واکسن FD REV1 مایه‌کوبی شده‌اند که ۹۰.۹ درصد برنامه شش‌ماهه را محقق کرده است. همچنین ۲۳۶ هزار و ۱۳۴ رأس گوسفند و بز بالغ نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در جمعیت گاوی نیز ۱۷ هزار و ۷۴۱ دز واکسن RD IRIBA تزریق شده که معادل ۷۰.۶ درصد برنامه شش‌ماهه است و در رده سنی گوساله نیز ۸ هزار و ۳۷۲ دز واکسن FD IRIBA مورد استفاده قرار گرفته که تحقق ۶۱.۴ درصدی برنامه را نشان می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین از ایمن‌سازی ۴ هزار و ۳۲۳ قلاده سگ صاحب‌دار و گله علیه بیماری هاری خبر داد و گفت: این میزان معادل ۹۵.۲ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده شش‌ماهه به تعداد ۴ هزار و ۵۴۰ قلاده است و علاوه بر این، ۱۰۳ نوبت مایه‌کوبی در سایر رده‌های حیوانی در معرض خطر نیز انجام شده است.

اشرفی با جمع‌بندی عملکرد دامپزشکی استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ثبت ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۴۸۱ نوبت‌سر مایه‌کوبی حاصل فعالیت مجموعه‌های دولتی و غیردولتی دامپزشکی و حضور مستمر نیروهای تخصصی و میدانی در سطح استان است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از بیماری‌های دامی مستقیماً با اقتصاد تولیدکنندگان ارتباط دارد، گفت: هر کانون بیماری می‌تواند علاوه بر ایجاد هزینه‌های درمان و کنترل، موجب کاهش تولید، تلفات دام و از دست رفتن بخشی از سرمایه مولد شود؛ بنابراین استمرار برنامه‌های واکسیناسیون، یک ضرورت برای حفظ تولید و امنیت غذایی است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان خاطرنشان کرد: تداوم این روند نیازمند همکاری جدی دامداران در اجرای برنامه‌های دوره‌ای مایه‌کوبی، رعایت الزامات بهداشتی و گزارش سریع موارد مشکوک به بیماری از طریق سامانه ۱۵۱۲ است.

اشرفی تأکید کرد: شناسایی و گزارش به‌موقع کانون‌های مشکوک، امکان مداخله سریع دامپزشکی و جلوگیری از گسترش بیماری را فراهم می‌کند و در نهایت مانع تحمیل خسارت به سرمایه دامداران و ظرفیت تأمین گوشت و شیر استان خواهد شد.