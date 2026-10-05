بنایی: قم باید جایگاه علم و عالمان را به جهان معرفی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در آیین پایانی و تقدیر از برگزیدگان فراخوان حماسه وداع با اشاره به جایگاه قلم در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: قلم هنگامی که در مسیر توحید، حقیقت و رضایت الهی قرار گیرد، می‌تواند نقشی فراتر از ثبت رویدادها داشته باشد و در تربیت انسان و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه قلم در دو مقطع مهم زندگی انسان مجاهد نقش‌آفرینی می‌کند، افزود: نخستین کارکرد قلم، تربیت و آماده‌سازی انسانی است که قرار است در مسیر خداوند مجاهدت و ایثار کند و در مرحله دوم، همین قلم وظیفه روایتگری حماسه و معرفی مسیر زندگی و آرمان‌های شهید را بر عهده می‌گیرد.



رئیس دانشگاه طلوع مهر و کانون نویسندگان قم ادامه داد: اگر روایت درست و ماندگاری از زندگی و آرمان شهیدان شکل نگیرد، ممکن است حماسه و فداکاری آنان در گذر زمان از حافظه جامعه فاصله بگیرد، بنابراین قلم هم در پرورش انسان مجاهد و هم در صیانت از یاد و آرمان شهید مسئولیت دارد.



بنایی با استناد به آیه شریفه ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ گفت: سوگند خداوند به قلم نشان‌دهنده جایگاه ویژه این ابزار است و البته مقصود، قلمی است که در مسیر خیر و حقیقت حرکت کند، نه قلم‌هایی که در خدمت اهداف انحرافی و شیطانی قرار می‌گیرند.



وی همچنین با اشاره به روایت پیامبر اکرم ص درباره جایگاه قلم عالمان اظهار کرد: در فرهنگ دینی، برای قلمی که در مسیر حق و رضایت الهی به کار گرفته شود جایگاهی والا در نظر گرفته شده است و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به اهل قلم و مسئولیت آنان در برابر جامعه را نشان می‌دهد.



قلم باید آرمان شهیدان را زنده نگه دارد



رئیس کانون نویسندگان قم با اشاره به روایتی از امام صادق ع درباره سنجش قلم علما و خون شهیدان در روز قیامت افزود: این مسئله پرسشی مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد که چرا قلم از چنین جایگاه بلندی برخوردار شده است.



وی در پاسخ به این پرسش گفت: عالم و صاحب قلم با تبیین معارف الهی و تربیت انسان‌ها، زمینه حرکت آنان در مسیر حق را فراهم می‌کند و انسانی را پرورش می‌دهد که آمادگی مجاهدت، ایثار و فداکاری پیدا کند.



بنایی ادامه داد: پس از شهادت نیز قلم مسئولیت مهمی بر عهده دارد و باید روایت کند که شهید چگونه زندگی کرده، چه مسیری را پیموده و چه آرمان‌هایی داشته است تا حماسه او برای نسل‌های بعد قابل فهم و ماندگار باشد.



وی با بیان اینکه فراخوان حماسه وداع نیز در همین چارچوب قابل توجه است، اظهار کرد: این رویداد همزمان با آیین وداع با رهبر شهید و تشییع پیکر مطهر ایشان شکل گرفت و از نویسندگان و صاحبان قلم در سراسر کشور دعوت شد تا احساسات و دل‌نوشته‌های خود را به دبیرخانه کانون نویسندگان قم ارسال کنند.



رئیس دانشگاه طلوع مهر گفت: مجموعه‌ای از آثار برگزیده این فراخوان در کتابی با عنوان حماسه وداع گردآوری و منتشر شده و در آیین پایانی این رویداد از این اثر رونمایی شد.



فراخوان حماسه وداع استعدادهای تازه را شناسایی کرد



بنایی با اشاره به اهمیت حضور نویسندگان نوقلم در این رویداد افزود: یکی از نقاط قابل توجه فراخوان حماسه وداع، حضور افرادی بود که شاید نخستین تجربه جدی خود در عرصه نویسندگی را پشت سر گذاشته‌اند و آثار آنان برای نخستین بار در چنین برنامه‌ای مورد انتخاب، انتشار و تقدیر قرار گرفته است.



وی ادامه داد: ایجاد فرصت برای نویسندگان جوان و نوقلم می‌تواند زمینه دیده شدن استعدادهایی را فراهم کند که پیش از این امکان حضور در چنین رویدادهایی را نداشته‌اند و برگزاری برنامه‌هایی از این دست در ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر نویسندگی مؤثر است.



رئیس کانون نویسندگان قم با قدردانی از عوامل برگزاری فراخوان اظهار کرد: این برنامه با همت و پیگیری سیدجواد حسینی، مسئول کانون نویسندگان، شکل گرفت و آثار ارسال شده نیز توسط علی‌اصغر کاویانی، دبیر فراخوان، بررسی و انتخاب شد.



وی افزود: حضور استادان، نویسندگان، اهالی فرهنگ و ادب و علاقه‌مندان حوزه قلم در آیین پایانی حماسه وداع نشان داد که موضوع روایتگری و توجه به ظرفیت نویسندگان همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه فعالیت کانون نویسندگان قم اشاره کرد و گفت: این کانون از سال ۱۳۷۷ پایه‌گذاری شده و طی نزدیک به سه دهه فعالیت، آموزش، تربیت و حمایت از نویسندگان را دنبال کرده است.



کانون نویسندگان قم مسیر آموزش را ادامه می‌دهد



وی ادامه داد: برنامه‌های کانون در طول سال و در دوره‌های مختلف از جمله مهر، بهمن و تابستان برگزار می‌شود و گروه‌های مختلف از جمله بانوان و آقایان، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند از این دوره‌ها و برنامه‌ها استفاده کنند.



رئیس کانون نویسندگان قم افزود: آموزش فنون نویسندگی و ویراستاری، داستان‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی و دیگر مهارت‌های مرتبط با حوزه قلم بخشی از فعالیت‌هایی است که طی سال‌های گذشته در این مجموعه دنبال شده است.



بنایی با تقدیر از اعضای هیئت مدیره کانون و استادانی که از نخستین سال‌های فعالیت این مجموعه در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف آن مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: استمرار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی کانون نتیجه تلاش مجموعه‌ای از افراد و استادانی است که در طول سال‌های گذشته برای تقویت این عرصه همراه بوده‌اند.



وی با اشاره به جایگاه قم در حوزه علم و معارف اسلامی گفت: قم به دلیل برخورداری از حوزه علمیه، علما و ظرفیت گسترده علمی، جایگاهی ویژه دارد و در روایات نیز برای این شهر نقش مهمی در عرصه نشر علم مورد توجه قرار گرفته است.



رئیس دانشگاه طلوع مهر ادامه داد: هنگامی که از انتشار علم از قم سخن گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این امر قلم است و ابزارهای ادبی، فرهنگی و علمی می‌توانند دانش و معارف تولید شده در این شهر را به دیگر نقاط منتقل کنند.



قم می‌تواند به معیار علمی جهان تبدیل شود



وی قلم را یکی از ابزارهای مهم تمدن‌سازی دانست و افزود: توجه قرآن کریم، پیامبر اکرم ص و اهل‌بیت ع به علم، دانش و قلم، زمینه‌ساز تحولی گسترده در جامعه اسلامی شد و قلم می‌تواند در مسیر شکل‌گیری و گسترش تمدن اسلامی نیز نقش‌آفرین باشد.



بنایی با اشاره به وضعیت علمی جامعه عرب در آغاز بعثت اظهار کرد: جامعه‌ای که در آن دوره از نظر سواد و دانش شرایط محدودی داشت، تحت تأثیر تأکیدهای قرآن و پیامبر اکرم ص بر علم و دانش، در فاصله‌ای نسبتاً کوتاه توانست زمینه‌های شکل‌گیری و توسعه تمدن اسلامی را فراهم کند.



وی با اشاره به روایت معروف پیامبر اکرم ص درباره ایرانیان افزود: در این روایت آمده است لَوْ کانَ الْعِلْمُ فِی الثُّرَیَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ و این مسئله می‌تواند از منظر ظرفیت علمی ایرانیان مورد توجه قرار گیرد.



رئیس کانون نویسندگان قم ادامه داد: در کنار این نگاه کلی، قم نیز ظرفیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به مرکزی برای تولید علم، انجام تحقیقات علمی و تربیت عالمان و اندیشمندان تبدیل شود و جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز و معیارهای علمی در سطح جهان تثبیت کند.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صاحبان قلم گفت: وظیفه امروز ما این است که با همراهی و همت فعالان این عرصه، در حد توان از نویسندگان حمایت کنیم و زمینه تشویق آنان برای ادامه فعالیت و تولید آثار ارزشمند را فراهم آوریم.



فعالان فرهنگی بر تداوم مسیر ادبی تأکید کنند



بنایی فعالیت چندین ساله کانون نویسندگان قم را در همین راستا دانست و افزود: برنامه‌های آموزشی و حمایتی متعددی طی سال‌های گذشته برای پرورش استعدادهای نویسندگی و حمایت از اهل قلم در این مجموعه برگزار شده است.



وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در محافل ادبی و فرهنگی اظهار کرد: حضور و علاقه ایشان به جلسات ادبی و نشست‌های شعر و ادب همواره مورد توجه بوده است و این محافل با حضور شاعران، ادیبان و اهل فرهنگ برگزار می‌شد و ایشان نیز با علاقه در این جلسات حضور می‌یافتند.



رئیس دانشگاه طلوع مهر ادامه داد: جای ایشان در چنین محافلی خالی است و انتظار می‌رود فعالان فرهنگی و ادبی بتوانند مسیر ارزش‌هایی را که مورد تأکید رهبر شهید بوده است ادامه دهند و در عرصه فرهنگ، ادب و روایتگری گام‌های مؤثری بردارند.



بنایی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی قم گفت: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران با هدایت و رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی با قدرت و استواری مسیر خود را ادامه دهد و قم نیز به عنوان پایتخت فرهنگی جهان تشیع، میزبان بزرگ‌ترین حوزه علمیه و شهر عالمان، بتواند جایگاه علم و عالمان را بیش از گذشته به جهانیان معرفی کند.



آیین پایانی فراخوان حماسه وداع با حضور آیت‌الله حاج شیخ محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، جمعی از استادان، نویسندگان، اهالی فرهنگ و ادب و علاقه‌مندان حوزه قلم برگزار شد و با تقدیر از برگزیدگان و رونمایی از کتاب حماسه وداع به پایان رسید.



این رویداد به همت کانون نویسندگان قم و دانشگاه طلوع مهر برگزار شد و در کنار گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، زمینه‌ای برای معرفی آثار نویسندگان و شناسایی استعدادهای تازه در عرصه نویسندگی و روایتگری فراهم کرد.