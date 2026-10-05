به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست مشترک فرهنگستان علوم پزشکی با مدیرکل سلامت شهرداری تهران، بر ضرورت توسعه همکاری های بین بخشی و هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه سلامت شهر تهران تاکید شد.

سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به تجربه همکاری‌های شهرداری تهران و مجموعه سلامت، از اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران در این حوزه تقدیر کرد و گفت: شهرداری در دوره‌های گذشته و اکنون با جدیت و علاقه برای خدمت به مردم و ارتقای سلامت فعالیت می‌کند و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی با تاکید بر استمرار این همکاری‌ها از سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان شهرداری، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های مشترک و مؤثری برای مردم تهران اجرا شود.

مرندی همچنین با اشاره به اینکه سلامت عمومی تنها به بیمارستان و نظام درمان محدود نمی‌شود، گفت: سلامت روان، سبک زندگی و مسائل اجتماعی از مؤلفه‌های مهم سلامت جامعه هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تشریح رویکردهای مدیریت شهری در حوزه سلامت گفت: سلامت تنها به تندرستی جسم محدود نمی‌شود و توجه به سلامت روحی، روانی و اجتماعی شهروندان نیز ضروری است.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه‌های سالمندی، کودکان و نوجوانان، جوانان، سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر نقش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی در ارتقای سلامت تأکید کرد.

در پایان این نشست اعضای جلسه بر تقویت همکاری میان شهرداری تهران و نهادهای تخصصی حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سلامت شهروندان تأکید شد.