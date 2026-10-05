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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مرندی: سلامت عمومی تنها به «درمان» محدود نمی‌شود

مرندی: سلامت عمومی تنها به «درمان» محدود نمی‌شود

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که سلامت عمومی تنها به بیمارستان و نظام درمان محدود نمی‌شود، گفت: سلامت روان، سبک زندگی و مسائل اجتماعی از مؤلفه‌های مهم سلامت جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست مشترک فرهنگستان علوم پزشکی با مدیرکل سلامت شهرداری تهران، بر ضرورت توسعه همکاری های بین بخشی و هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه سلامت شهر تهران تاکید شد.

سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به تجربه همکاری‌های شهرداری تهران و مجموعه سلامت، از اقدامات اداره کل سلامت شهرداری تهران در این حوزه تقدیر کرد و گفت: شهرداری در دوره‌های گذشته و اکنون با جدیت و علاقه برای خدمت به مردم و ارتقای سلامت فعالیت می‌کند و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی با تاکید بر استمرار این همکاری‌ها از سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان شهرداری، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های مشترک و مؤثری برای مردم تهران اجرا شود.

مرندی همچنین با اشاره به اینکه سلامت عمومی تنها به بیمارستان و نظام درمان محدود نمی‌شود، گفت: سلامت روان، سبک زندگی و مسائل اجتماعی از مؤلفه‌های مهم سلامت جامعه هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرند.

در ادامه، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تشریح رویکردهای مدیریت شهری در حوزه سلامت گفت: سلامت تنها به تندرستی جسم محدود نمی‌شود و توجه به سلامت روحی، روانی و اجتماعی شهروندان نیز ضروری است.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در حوزه‌های سالمندی، کودکان و نوجوانان، جوانان، سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بر نقش مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی در ارتقای سلامت تأکید کرد.

در پایان این نشست اعضای جلسه بر تقویت همکاری میان شهرداری تهران و نهادهای تخصصی حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سلامت شهروندان تأکید شد.

کد مطلب 6968741
حبیب احسنی پور

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