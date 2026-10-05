عشایر قم سالانه ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تولید اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زنگنه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: جامعه عشایری قم متشکل از دو ایل شاهسون و زند و طایفه مستقل کلکوهی است که در مناطق مختلف استان و در محدوده‌های ییلاقی و قشلاقی قم و استان مرکزی فعالیت می‌کنند.



رئیس اداره امور عشایر استان قم افزود: عشایر کلکوهی بیشتر در دشت مسیله و قمرود، ایل شاهسون در محدوده جاده قدیم قم به تهران و شهرستان جعفرآباد و ایل زند در منطقه قلعه‌چم مستقر هستند.



وی ادامه داد: بخشی از ییلاق عشایر قم در مراتع زرندیه استان مرکزی از جمله خشکرود و شاهزند قرار دارد و مناطق قشلاقی آنان نیز شامل دیر و مره، لب‌دریا، عباس‌آباد و قلعه‌چم است.



زنگنه گفت: عشایر استان حدود ۵۶ هزار رأس دام سبک و ۴ هزار رأس دام سنگین در اختیار دارند و تولید سالانه گوشت قرمز آنان به حدود ۴۰۰ تن می‌رسد.



عشایر قم ۲۱۵ تن فرآورده لبنی تولید می‌کنند



وی افزود: شیر، ماست، پنیر، کره و کشک از مهم‌ترین فرآورده‌های لبنی تولیدی عشایر قم است که مجموع تولید سالانه آن‌ها به حدود ۲۱۵ تن می‌رسد.



رئیس اداره امور عشایر استان قم ارزش اقتصادی سالانه تولیدات عشایری را حدود ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: قالی، قالیچه، شلوار اسلش و رویه صندل نیز از محصولات صنایع دستی عشایر استان به شمار می‌رود.



زنگنه خشکسالی را از مهم‌ترین چالش‌های جامعه عشایری دانست و افزود: کاهش بارندگی و کمبود علوفه مراتع در کنار افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه فعالیت‌های تولیدی عشایر را افزایش داده است.



وی ادامه داد: تأمین نهاده و علوفه، ارائه تسهیلات و اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله اقداماتی است که برای حمایت از جامعه عشایری استان دنبال می‌شود.



آبرسانی سیار تقویت می‌شود



رئیس اداره امور عشایر استان قم اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مترمکعب آب شرب دام با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان به وسیله کامیون تانکردار در میان عشایر توزیع شده است.



وی گفت: امسال نیز یک دستگاه کامیون تانکردار آبرسان سیار با اعتبار ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شده که به‌زودی به ناوگان آبرسانی عشایر استان اضافه می‌شود.



زنگنه افزود: ۶۰ دستگاه تانکر ذخیره آب ۲۰۰ لیتری با اعتبار ۲۸۳ میلیون تومان خریداری و توزیع شده و یک حلقه چشمه و آبشخور نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان بهسازی و مرمت شده است.



وی ادامه داد: در بخش زیرساختی نیز یک دهانه پل به طول ۴۰ متر و عرض ۵ متر با اعتبار بیش از ۴ میلیارد تومان احداث و ۱۶ کیلومتر از ایلراه‌های عشایری با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بهسازی و ترمیم شده است.



بیش از ۱۵۰۰ تن کنسانتره توزیع شد



رئیس اداره امور عشایر استان قم گفت: طی یک سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره میان عشایر استان توزیع شده و برای حمایت از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز ۶ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.



وی افزود: تسهیلات مورد نیاز برای خرید نهاده و علوفه، بهسازی جایگاه دام و پرواربندی بره نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفته و شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم در زمینه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی فعالیت دارد.



زنگنه توانمندسازی عشایر، توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک و ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی را از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد.



وی گفت: تقویت شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم و ارائه آموزش‌های کاربردی با هدف افزایش توان تولیدی و اقتصادی جامعه عشایری دنبال می‌شود.



سامانه‌های خورشیدی میان عشایر توزیع شد



رئیس اداره امور عشایر استان قم اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۴ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری و میان عشایر توزیع شده است.



وی افزود: ۱۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل نیز با اعتبار ۱۰۵ میلیون تومان به‌روزرسانی و تعمیر شده است.



زنگنه ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳۲ تن آرد یارانه‌ای و بیش از ۱۰ تن سوخت فسیلی میان عشایر استان توزیع شده که سهم سوخت شامل ۹۵۰ سیلندر گاز مایع ۱۱ کیلوگرمی بوده است.



وی همچنین از برگزاری مراسم روز ملی روستا و عشایر در قم خبر داد و گفت: این مراسم چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۹:۴۵ در دهستان قمرود، جاده قمرود به کوه سفید، جنب سالن ورزشی روستای قمرود و در محل شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی برگزار می‌شود.



رئیس اداره امور عشایر استان قم افزود: این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه عشایری و تبیین نقش آنان در تولید و اقتصاد استان برگزار خواهد شد.