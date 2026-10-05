به گزارش خبرگزاری مهر، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان که در راس یک هیات دیپلماتیک به تهران سفر کرده است، صبح امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار درباره روابط تهران – ایروان گفتگو و تبادل نظر شد و طرفین ضمن مرور روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه دو کشور، بر عزم رهبران ایران و ارمنستان برای توسعه و تعمیق روابط تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیوندهای دیرینه و دیرپای دو ملت ایران و ارمنستان، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گسترش مناسبات با همسایگان، به ویژه در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد جمهوری اسلامی ارزش و اهمیت ویژه‌ای برای روابط دوستانه و همواره رو به رشد با ارمنستان قائل است و تقویت روز افزون تعاملات و روابط با کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را ضامن امنیت و صلح برای کل کشورهای منطقه و تامین کننده رشد و رفاه اقتصادی ملت‌های منطقه می‌داند.

وزیر امور خارجه ارمنستان با ابراز خوشوقتی از سفر به تهران، بر ماهیت راهبردی روابط ایران و ارمنستان و استمرار و اهتمام ایروان نسبت به گسترش همکاری‌ها با ایران تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود با امضای موافقتنامه مشارکت جامع راهبردی ایران و ارمنستان، روابط دو کشور بیش از پیش تعمیق یابد.

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان در این دیدار در خصوص راه های تقویت بیش از پیش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری، حمل و نقل و انرژی رایزنی کردند.

در این دیدار همچنین درباره تحولات منطقه قفقاز و جنوب و غرب آسیا گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران راجع به اهمیت صلح و ثبات در قفقاز، از ادامه روند مثبت تعاملات و روابط بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز خوشوقتی کرد و آمادگی ایران را برای تداوم گفتگوها و همکاری های چند جانبه از جمله در چهارچوب ۳+۳ برای کمک به تثبیت روند صلح و تقویت ارتباطات و همکاری های متطقه ای اعلام کرد.

عراقچی همچنین بر اهمیت توجه به پیامدها و نگرانی‌های ناشی از حضور و مداخله طرف‌های ثالث در امور منطقه قفقاز تاکید کرد و صلح و ثبات پایدار در منطقه را در گرو حل و فصل مسائل منطقه توسط خود کشورهای منطقه و جلوگیری از مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین همتای ارمنی را در جریان تحولات منطقه غرب آسیا، به ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار داد و با اشاره به پیامدهای مخرب و خطرناک تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که علت و عامل اصلی ناامنی در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از منافع و امنیت ملی خود دفاع کرده و خواهد کرد و در عین حال هیچ‌گاه در استفاده از ابراز دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها درنگ نکرده است.

در این دیدار درباره هماهنگی‌های طرفین در سطح سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه نیز گفتگو و تبادل نظر شد.