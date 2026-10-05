به گزارش خبرنگار مهر، سید میثم مؤمنی در سومین نشست خبری جانفدایان البرز، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در این اجتماع، اظهار کرد: حضور بیش از ۱۱۰ هزار نفر از مردم البرز در این رزمایش، واقعیتی بود که برخلاف برخی تحلیل‌ها، نه با عددسازی، بلکه با اتکا به حضور واقعی مردم رقم خورد و پیام بازدارندگی مؤثری داشت.

وی با اشاره به بازتاب بین‌المللی این رویداد افزود: تأثیرگذاری این اجتماع تنها محدود به استان یا کشور نبود، بلکه شاهد انعکاس آن در ۱۷ خبرگزاری و درگاه خبری خارجی بودیم. الگوریتم‌های هوشمند شبکه‌های اجتماعی نیز به دلیل سطح بالای واکنش‌ها، نسبت به این رزمایش حساس شدند؛ به‌طوری که فعالان حوزه سایبری تأکید داشتند این سطح از واکنش، حتی برای برخی عملیات‌های ملی نیز بی‌سابقه بوده است.

مؤمنی با تأکید بر اینکه این رزمایش بدون استفاده از اقدامات نمایشی مرسوم در دیگر نقاط اجرا شد، تصریح کرد: ما تعمداً از استفاده از تجهیزات پرهزینه و جاذبه‌های کاذب پرهیز کردیم و تمام تکیه‌مان بر «قدرت نرم»، «خرد رسانه‌ای» و «اجماع قلوب» بود. البرز که پیش از این به عدم تفاهم در برخی حوزه‌ها معروف بود، امروز به الگویی از همدلی و هماهنگی تبدیل شده است.

دبیرکل ستاد ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه‌ها و خبرنگاران را در این موفقیت کلیدی خواند و گفت: «میکرو رسانه‌ها» و اصحاب رسانه‌ای که شاید به‌تنهایی کمتر دیده شوند، وقتی در کنار هم قرار گرفتند، صدایی رسا و جهانی ایجاد کردند. تمام مسئولان استانی نیز در این جریان همراهی کردند، اما بیشترین بار این موفقیت بر دوش شما اصحاب رسانه بود که با کمترین امکانات و با تمام وجود پای‌کار ایستادید.

وی در پایان با اشاره به انتخاب عدد ۱۱۰ برای این رزمایش خاطرنشان کرد: این عدد با توسل به نام مبارک امیرالمؤمنین علی (ع) انتخاب شد.