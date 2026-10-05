به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با سرهنگ امینی، سرپرست انتظامی شهرستان قزوین، که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: امنیت پایدار نتیجه همراهی و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه و دستگاه‌های مسئول است و در این میان نیروی انتظامی نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار دارد.

وی با اشاره به حضور نیروی انتظامی در شهرستان قزوین افزود: امروز حضور این نیرو در شهرستان، حضوری معنادار، مقتدرانه و هوشمند است و مردم نیز تلاش‌ها و اقدامات مجموعه انتظامی را به خوبی احساس می‌کنند.

فرماندار قزوین با قدردانی از حضور سرهنگ امینی و مجموعه انتظامی شهرستان در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در برقراری نظم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی شایسته قدردانی است و مدیریت شهرستان نیز از این رویکرد حمایت می‌کند.

طاهرخانی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مسئولیتی جمعی است، گفت: می‌توان سه ضلع اصلی امنیت را نیروهای مسلح، مردم و دولت دانست؛ نیروهای مسلح با اقتدار و آمادگی، مردم با حضور مسئولانه و مشارکت اجتماعی و دولت با حضور جدی و پای کار بودن، در کنار یکدیگر زمینه ثبات و امنیت پایدار را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، نیروهای مسلح با قدرت و هوشمندی مأموریت خود را انجام می‌دهند و دولت نیز با تمام ظرفیت در میدان حضور دارد، می‌توان انتظار داشت امنیتی پایدار، عمیق و مبتنی بر اعتماد عمومی شکل بگیرد.

فرماندار قزوین همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان، از تلاش کارکنان این نیرو در حوزه‌های مختلف انتظامی و امنیتی تقدیر کرد و گفت: خدمت به مردم در عرصه امنیت، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و باید قدردان تلاش نیروهای انتظامی در این مسیر بود.