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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

طاهرخانی: امنیت پایدار با همراهی مردم، نیروهای مسلح و دولت شکل می‌گیرد

طاهرخانی: امنیت پایدار با همراهی مردم، نیروهای مسلح و دولت شکل می‌گیرد

قزوین- فرماندار قزوین گفت: تأمین امنیت مسئولیتی جمعی است و مردم، نیروهای مسلح و دولت با مشارکت، اقتدار و حضور مؤثر خود، زمینه‌ساز امنیت پایدار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با سرهنگ امینی، سرپرست انتظامی شهرستان قزوین، که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: امنیت پایدار نتیجه همراهی و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه و دستگاه‌های مسئول است و در این میان نیروی انتظامی نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار دارد.

وی با اشاره به حضور نیروی انتظامی در شهرستان قزوین افزود: امروز حضور این نیرو در شهرستان، حضوری معنادار، مقتدرانه و هوشمند است و مردم نیز تلاش‌ها و اقدامات مجموعه انتظامی را به خوبی احساس می‌کنند.

فرماندار قزوین با قدردانی از حضور سرهنگ امینی و مجموعه انتظامی شهرستان در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در برقراری نظم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی شایسته قدردانی است و مدیریت شهرستان نیز از این رویکرد حمایت می‌کند.

طاهرخانی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مسئولیتی جمعی است، گفت: می‌توان سه ضلع اصلی امنیت را نیروهای مسلح، مردم و دولت دانست؛ نیروهای مسلح با اقتدار و آمادگی، مردم با حضور مسئولانه و مشارکت اجتماعی و دولت با حضور جدی و پای کار بودن، در کنار یکدیگر زمینه ثبات و امنیت پایدار را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، نیروهای مسلح با قدرت و هوشمندی مأموریت خود را انجام می‌دهند و دولت نیز با تمام ظرفیت در میدان حضور دارد، می‌توان انتظار داشت امنیتی پایدار، عمیق و مبتنی بر اعتماد عمومی شکل بگیرد.

فرماندار قزوین همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی به مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان، از تلاش کارکنان این نیرو در حوزه‌های مختلف انتظامی و امنیتی تقدیر کرد و گفت: خدمت به مردم در عرصه امنیت، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و باید قدردان تلاش نیروهای انتظامی در این مسیر بود.

کد مطلب 6968914

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