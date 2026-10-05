انتقال هوایی نوزاد ۷ ماهه دچار سوختگی از مراغه به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این مأموریت اظهار کرد: این نوزاد ۷ ماهه پس از دچار شدن به سوختگی با مایعات داغ، در بیمارستان سینا مراغه تحت اقدامات اولیه درمانی قرار گرفت و با توجه به شرایط ویژه بیمار، انتقال وی به تبریز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بالگرد اورژانس هوایی پایگاه تبریز ساعت ۱۳:۲۲ امروز، ۱۳ مهرماه، به بیمارستان سینا مراغه اعزام شد و نوزاد را برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به تبریز منتقل کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این مأموریت با هماهنگی MCMC و EOC و توسط تیم تخصصی اورژانس هوایی انجام شد و بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان سینا تبریز انتقال یافت.

شادی‌نیا تأکید کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف در مأموریت‌های انتقال بیماران بدحال، نقش مهمی در تسریع روند درمان و دسترسی سریع بیماران، به‌ویژه کودکان و نوزادان، به خدمات تخصصی دارد.