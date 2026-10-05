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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

انتقال هوایی نوزاد ۷ ماهه دچار سوختگی از مراغه به تبریز

انتقال هوایی نوزاد ۷ ماهه دچار سوختگی از مراغه به تبریز

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از انتقال هوایی نوزاد ۷ ماهه دچار سوختگی با مایعات داغ از مراغه به تبریز برای دریافت خدمات تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این مأموریت اظهار کرد: این نوزاد ۷ ماهه پس از دچار شدن به سوختگی با مایعات داغ، در بیمارستان سینا مراغه تحت اقدامات اولیه درمانی قرار گرفت و با توجه به شرایط ویژه بیمار، انتقال وی به تبریز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بالگرد اورژانس هوایی پایگاه تبریز ساعت ۱۳:۲۲ امروز، ۱۳ مهرماه، به بیمارستان سینا مراغه اعزام شد و نوزاد را برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به تبریز منتقل کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این مأموریت با هماهنگی MCMC و EOC و توسط تیم تخصصی اورژانس هوایی انجام شد و بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان سینا تبریز انتقال یافت.

شادی‌نیا تأکید کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف در مأموریت‌های انتقال بیماران بدحال، نقش مهمی در تسریع روند درمان و دسترسی سریع بیماران، به‌ویژه کودکان و نوزادان، به خدمات تخصصی دارد.

کد مطلب 6968924

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