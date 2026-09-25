سردار جمالی: حضور مردم محاسبات دشمن درباره ایران را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمالی شامگاه پنجشنبه در اجتماع «جان‌فدایان ایران» در شهرستان لامرد، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی دانست و گفت: حضور مردم در میدان، یک مجاهدت بزرگ و نشانه عزت و اقتدار ملت ایران است و باید از این حضور باشکوه قدردانی کرد.

وی افزود: مردم استان فارس با حضور ۱۵۰ هزار نفری خود، عزت و شوکت ملت ایران را به نمایش گذاشتند و مردم لامرد نیز همچون دیگر نقاط کشور، صحنه‌ای ماندگار از همبستگی و انسجام ملی خلق کردند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به بازتاب حضور مردم لامرد در سطح ملی و جهانی گفت: روز گذشته رئیس‌جمهور نیز از نام لامرد یاد کرد و این موضوع نشان داد ایستادگی و حضور مردم این شهرستان ابعادی ملی و جهانی پیدا کرده است.

دشمن به دنبال تبدیل جنگ نرم به اقدامات مسلحانه بود

سردار جمالی با اشاره به تحولات یک سال و اندی گذشته عنوان کرد: دشمنان با طراحی سناریوهای مختلف تلاش کردند کشور را با بحران مواجه کنند؛ هدف ابتدا ایجاد نارضایتی و آشوب بود و پس از آن تلاش کردند این روند را به اقدامات مسلحانه، ناامنی و در نهایت کودتا تبدیل کنند.

وی ادامه داد: هتک حرمت مقدسات، آتش زدن قرآن، مساجد و حسینیه‌ها بخشی از اقداماتی بود که با هدف تحریک مردم و ایجاد شکاف اجتماعی انجام شد، اما مردم با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان نظامی می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کند، اما حضور مردم و انسجام نیروهای مسلح این محاسبات را برهم زد.

اقتدار دفاعی ایران نتیجه سال‌ها خودباوری است

سردار جمالی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: کشورمان در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای مستمر، توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه موشکی، پهپادی و دریایی به دست آورده است.

وی گفت: در جریان درگیری‌های اخیر، پاسخ نیروهای مسلح ایران در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و بیش از ۱۷ هزار نقطه در کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت، اما ایستادگی مردم و آمادگی نیروهای مسلح، شرایط را تغییر داد.

وی حضور مردم در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماسی را عامل مقابله با فشارهای خارجی دانست و افزود: نطق‌ها و مواضع مسئولان جمهوری اسلامی در کنار حضور مردم نشان داد ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

ولایت محور وحدت اقوام و ملت ایران است

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تأکید بر ضرورت وحدت اقوام و گروه‌های مختلف کشور بیان کرد: همه اقوام و جریان‌های ملی در اصول اساسی با یکدیگر اشتراک دارند و ولایت مهم‌ترین محور وحدت ملت ایران است.

سردار جمالی ادامه داد: هرکس بخواهد از این مسیر منحرف شود، مردم در برابر او خواهند ایستاد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وابستگی اقتصاد به نفت و تک‌محصولی شدن اقتصاد از عوامل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته بوده است.

ملت ایران از دل سختی‌ها فرصت می‌سازد

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با جنگ، تحریم و فشارهای خارجی روبه‌رو بوده، اما ملت ایران نشان داده است که از دل سختی‌ها فرصت‌های تازه‌ای برای پیشرفت می‌سازد.

سردار جمالی در پایان با تأکید بر نزدیک بودن گشایش‌ها و پیروزی‌های بزرگ گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور در میدان، از این دوران نیز عبور خواهد کرد و آینده‌ای روشن در انتظار کشور است.