به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تعلیم و تربیت را فرآیندی بنیادین برای توسعه اندیشه‌ورزی، تقویت هویت ملی و آماده‌سازی نسل جوان برای آینده کشور دانست.

متن پیام استاندار فارس به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَه الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»

آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، آغاز تلاش برای توسعه اندیشه‌ورزی و تقویت بنیان‌های علمی و فرهنگی کشور است.

تعلیم و تربیت، فرآیندی ساختاری برای شکل‌گیری هویت ملی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری، ارتقای وطن‌پرستی و آماده‌سازی نسل جوان برای اداره آینده کشور بر پایه دانایی است.

در این مسیر، استان فارس به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران عزیز، رسالت سنگینی در تربیت نسلی خردورز، متعهد، پرسشگر و کارآمد بر عهده دارد.

مدیریت استان خود را موظف می‌داند با حمایت همه‌جانبه از فرهنگیان و استادان و همچنین با توسعه عدالت آموزشی و توسعه متوازن در مناطق مختلف استان، بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرزوبوم فراهم سازد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ویژه فرهنگیان شهید، شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب و شهدای دانش‌آموز لامرد و استان فارس، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و کارکنان مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر استان پهناور فارس صمیمانه تبریک می‌گویم.

از خداوند متعال برای فرزندان این دیار، سالی پربار، توأم با موفقیت و گام برداشتن در مسیر اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.