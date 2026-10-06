https://mehrnews.com/x3dg3r ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6970172 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و بیستمین شب مقاومت و همدلی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و بیستمین شب مقاومت و همدلی برگزار شد. دریافت 173 MB کد مطلب 6970172 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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