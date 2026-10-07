ارائه بیش از ۸۰ هزار خدمت دیالیز در ۶ ماه نخست سال در شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رضا صفری صبح چهارشنبه با اشاره به عملکرد و خدمات انجام شده در شش ماه نخست سال در بخش دیالیز و با وجود شرایط حاکم در منطقه اظهار داشت: مراکز درمانی تحت پوشش این دانشکده توانسته‌اند در نیمه نخست سال جاری، خدمات باکیفیتی را به بیماران بخش دیالیز ارائه دهند.

وی با اشاره به تعداد بیماران دیالیزی در شهرستان‌های شرق هرمزگان اعلام کرد: در حال حاضر ۲۷۷ بیمار دیالیزی در منطقه تحت پوشش هستند که از این میان، ۱۳۶ بیمار در شهرستان میناب، ۶۳ نفر در رودان، ۳۶ نفر در سیریک، ۳۰ نفر در جاسک و ۱۲ نفر در بشاگرد از خدمات درمانی برخوردارند.



صفری با تقدیر از تلاش‌های ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، استاندار و نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت سلامت در شهرستان‌های شرق هرمزگان، افزود: تجهیز مراکز درمانی شرق هرمزگان به دستگاه‌های جدید دیالیز، یکی از دستاوردهای مهمی است که امکان ارائه خدمات تخصصی و باکیفیت‌تر را برای بیماران منطقه فراهم کرده است.



وی در ادامه با ارائه جزئیات فنی از ظرفیت دستگاه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان میناب ۲۷ دستگاه، در رودان ۱۵ دستگاه، در جاسک ۷ دستگاه، در سیریک ۶ دستگاه و در بشاگرد ۳ دستگاه دیالیز فعال است که تمامی این تجهیزات در خدمت درمان بیماران قرار دارند.



رییس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در پایان، با ارائه آماری از عملکرد این دوران گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع خدمات ارائه شده به بیماران دیالیزی در این منطقه به ۸۰ هزار و ۳۴۹ خدمت رسیده است که این رقم نشان‌دهنده تلاش مستمر کادر درمان و مدیریت سلامت برای ارتقای سطح خدمات به بیماران است.