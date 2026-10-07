قهرمانی بانوان اراک در مسابقات کشوری هاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت هاکی استان مرکزی از پایان مسابقات کشوری هاکی سالنی جام شهدای میناب با حضور ۱۶ تیم از نقاط مختلف کشور در اراک خبر داد.

علیرضا شهرجردی با اشاره به برگزاری این مسابقات به میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک از نهم تا یازدهم مهرماه، اظهار کرد: این رقابت‌ها در دو سطح برگزار شد که در بخش بانوان، تیم‌های اراک و تبریز در جایگاه اول ایستادند.

وی با اشاره به تلاش تیم هاکی بانوان استان مرکزی تاکید کرد: در دو سال اخیر با همت اعضای تیم و برنامه‌ریزی منسجم، از قعر جدول به مقام‌های نخست رسیده‌ایم.

گفتنی است،‌ طی سه روز گذشته رئیس هیئت هاکی استان مرکزی با ثبت اعتراض رسمی به نتایج مسابقات پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان، خواستار بازبینی دقیق محاسبات تفاضل‌گل و اعلام نتایج قطعی شده بود.