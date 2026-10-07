به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سپیدان گفت: مدول نخست این تصفیه‌خانه با ظرفیت چهار هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با استفاده از فرآیند لجن فعال پیشرفته به روش MLE در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

وی افزود: این تصفیه‌خانه برای جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر طراحی شده و ارزش ریالی به‌روز تأسیسات آن بالغ بر ۵۵۷ میلیارد تومان است که بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بهداشتی فاضلاب، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آبی سپیدان داشته باشد.

مدیرعامل آبفا فارس درباره وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب سپیدان نیز گفت: بر اساس طرح مصوب، طول شبکه اصلی، فرعی و خط انتقال فاضلاب این شهر ۷۳.۵ کیلومتر پیش‌بینی شده که طرح آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

شبانی ادامه داد: تاکنون ۴۵ کیلومتر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب سپیدان اجرا شده و حدود ۱۵ کیلومتر شبکه نیز پیش از تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب توسط استانداری در این شهر احداث شده است؛ بنابراین در مجموع حدود ۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سپیدان احداث شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات اجرای شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سپیدان از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین شده است، گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۱۰۰ فقره انشعاب فاضلاب به مشترکان این شهر واگذار شده و ارزش ریالی به‌روز شبکه جمع‌آوری فاضلاب سپیدان نیز بیش از ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ کیلوواتی در تصفیه‌خانه سپیدان

مدیرعامل شرکت آبفا فارس درباره منابع مالی اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان اظهار کرد: تأمین اعتبار احداث این تصفیه‌خانه از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی انجام شده است.

وی افزود: این اعتبار در چارچوب توافق‌نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای احداث تأسیسات جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در ۶ شهر استان فارس اختصاص یافته و تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان نیز از طرح‌های مشمول این توافق‌نامه است.

شبانی همچنین از احداث نیروگاه خورشیدی در محل تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان خبر داد و گفت: این نیروگاه با ظرفیت ۳۰۰ کیلووات احداث شده و بخشی از نیاز انرژی این مجموعه را تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن پروژه در مراحل پایانی اجرا تأکید کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل عملیات در حال انجام است و با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه، امکان تصفیه بهداشتی فاضلاب و حفاظت مؤثرتر از محیط زیست و منابع آبی سپیدان فراهم خواهد شد.