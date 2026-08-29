به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهرهبرداری از تصفیهخانه در محدوده باغات قصردشت شیراز صبح شنبه با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد حسن اسدی شهردار شیراز و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
این تصفیهخانه با هدف ارتقای زیرساختهای مدیریت فاضلاب و کمک به حفاظت از منابع آبی و محیطزیست شهری در محدوده باغات قصردشت شیراز به بهرهبرداری رسید.
تأکید بر توسعه زیرساختهای شهری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت، از تلاشهای شهردار شیراز و مجموعه مدیریت شهری برای اجرای این پروژه قدردانی کرد.
میدری با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای زیرساختی در شهرها، از اقدامات انجامشده برای بهرهبرداری از این تصفیهخانه تقدیر کرد.
لازم به ذکر است باغات قصردشت از مهمترین پهنههای طبیعی و باغی شیراز به شمار میرود و توسعه زیرساختهای مرتبط با مدیریت آب و فاضلاب در این محدوده، از اهمیت ویژهای در راستای صیانت از این میراث طبیعی شهر برخوردار است.
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